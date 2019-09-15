ملخص مباراة الاهلي أمام كانو سبورت (2-0) بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

ملخص مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على ملعب مالابو الجديد، في إطار منافسات دور الـ32 منبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.





بدأ النادي الأهلي اللقاء مسيطرًا على الكرة في ظل رغبته بإحراز هدف مبكر، على الرغم من كونه يلعب خارج أرضه، ولكن المارد الأحمر قدم مستوى مقبولًا.





وأحرز صلاح محسن الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني بعد أن حل بديلًا لمروان محسن، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 للأهلي.





وأهدر النادي الأهلي العديد من الفرص الحقيقة على مرمى كانو سبورت عن طريق مروان محسن، صلاح محسن، ورمضان صبحي.





تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا:-





ودخل النادي الأهلي بقيادة فايلر مباراة كانو سبورت بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - أيمن أشرف - على معلول.





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.





الهجوم: مروان محسن.





فايلر: سعيد بأول فوز مع الأهلي وسنستعد للزمالك جيدًا

أعرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بأول فوز له من القلعة الحمراء، عقب تغلبه على كانو سبورت 0/2 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كان عندنا أكثر من فرصة في الشوط الأول ولم يحالفنا الحظ".

وأضاف فايلر: "لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين، وهذه نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".

وأردف فايلر: "فريق كانو سبورت يلعب كرة قدم جيدة، واستطاع الحفاظ على شباكه في الشوط الأول بشكل كبير، وسعيد أنني لعبت أمام هذا الفريق".

واستكمل فايلر: "فريق كانو سبورت ليس لديه مشكلة فنية من حيث القوة أو الضعف، لكن المشكلة في أرضية الملعب، اللاعبون سقطوا كثيرًا بسبب الأرضية".

واستطرد فايلر: "لم أتحدث مع الطبيب بشأن إصابة أيمن أشرف حتى الأن وأتمنى أن تكون خفيفة".

وواصل فايلر : "سعيد بأول فوز لي مع الأهلي لكن صعب أقول ماذا حققت من أفكاري مع الفريق، لا سيما وأنني هنا منذ أسبوعين فقط".

وقال فايلر: "الفوز يمثل ثقة للجميع وليس فايلر فقط، نحن نلعب على الفوز في كل مباراة، وسيكون لدينا أريحية في مباراة العودة وسنستعد بشكل جيد للزمالك".

واختتم فايلر حديثه قائلًا : "حظنا جيد أن التغييرات صنعت الفارق، أنا سعيد من أجلهم ومن أجل الأهلي".





شاهد.. ملخص مباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا:-



