"المركزي": الاحتياطي النقدي لمصر تخطى 45 مليار دولار

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي "، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو الحقيقية الي 5.5% في نهاية مارس الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 12.8 مليار دولار بنهاية العالم المالي 2017 / 2018.





وأكد محافظ البنك المركزي"، أن سبب رئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر هو التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية.





وأضاف طارق عامر"، خلال الجلسة الافتتاحية مجلس محافظي البنك المركزية العربية"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستويات قياسية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 18 مليار دولار بنهاية أغسطس.





أشار"عامر"، أن مصر نجحت في الوصول للاستقرار المالي والنقدي بدعم قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهو ما دعم قدرة وزارة المالية على التحكم في الموازنة والسيطرة عليها، بجانب زيادة معدلات التشغيل لتنخفض معدلات البطالة لمستوى 9.9%.





وشدد على أن القطاع المصرفي المصري قام بدور قوي في تحقيق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بالبرنامج الذي تم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.









ويذكرأن البنك المركزي"، أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الفقر والوصول بالخدمات المالية لكافة الفئات.





محافظ البنك المركزي المصري"، أكد أن أرصدة البنوك المصرية بالخارج بنهاية شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 18 مليار دولار. وقال إن القطاع المصرفي يعتزم زيادة تلك الأرصدة خلال الفترة المقبلة.





وبلغ حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو الماضي 20.1 مليار دولار.



