"النيابة الإدارية" تجمع تبرعات 500 ألف جنيه من مستشاري الهيئة لصالح معهد الأورام

كشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة استهدفت الوصول إلى مبلغ 500 ألف جنيه، من مرتبات المستشارين أعضاء الهيئة للمساهمة في إصلاح المعهد القومي للأورام الذي تعرض للتفجير والتدمير الشهر الماضي، عقب إنفجار سيارة مفخخة أمامه.





وأضاف المصدر، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحصر وجمع التبرعات التي قامت بها الهيئة، تمهيدا لإرسالها إلى الجهة المختصة لاستلام التبرعات الخاصة بالمعهد القومي للأورام.





وأوضح المصدر أن هذا الإجراء جاء بقرار من المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي أصدر منشورا عممه على جميع فروع النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، في 15 أغسطس الماضي، خاطب فيه المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية.





وذكر فيه رئيس الهيئة أنه قرر خصم مبلغ قدره 100 جنيه من كافة أعضاء النيابة الإدارية، لمرة واحدة، من مرتب شهر سبتمبر 2019، على أن يخصص كمساهمة في إصلاح ما دمرته يد الإرهاب الأسود بالمعهد القومى للأورام.





وأضاف رئيس الهيئة في منشوره أنه على من لا يرغب في المساهمة في إصلاح معهد الأورام، عليه أن يرسل طلب بذلك إلى إدارات النيابات في موعد غايته الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.





وقد أوضح المصدر القضائي أن إدارات النيابات على مستوى الجمهورية، لم تتلقى أي طلب يفيد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرع للمعهد القومي للأورام من مرتبات شهر سبتمبر الجاري لمستشاري الهيئة.













وكانت قوات الأمن حددت هوية منفذ الحادث من قبل وأعلنت أن السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة منذ عدة أشهر كما أن مواجهات وقعت بين عناصر الخلية التي خططت لارتكاب الحادث وبين قوات الأمن أثناء مداهمة مكان اختبائهم في محافظة الفيوم ومناطق أخرى لقي عدد منهم مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار بينهم شقيق منفذ الحادث.









وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين التحقيق في الواقعة وتستكمل استجواب المتهم والتحقيق معه خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى معه.









واعتراف المتهم قائلًا "أنا اسمي حسام عادل أحمد، والحركي معاذ، وانضميت إلى حركة حسم سنة 2018 وكنت شغال في الدعم اللوجيستي والرصد، وكان كل واحد فينا بياخد تكليفاته من مسؤولي التنظيم في تركيا".









واضاف:" عرفت في الفترة الأخيرة من مسئولي الحركي المعتصم إنه أخد تكليف بنقل عربية بيها متفجرات إلى منطقة معينة، لحد ما يجيله تكليف تاني بتنفيذ عملية بيها، ورتبت له زيارة قبل الحادث بيوم عشان يودع أهله في حديقة الأزهر".









وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم واخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الاوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ اعمالهم الإرهابية.









وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 15 عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم علي أسلحة ومتفجرات.



