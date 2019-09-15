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في ضيافة السعودية.. الاتحاد العربي يعلن اسم رئيسه الجديد في هذا الموعد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:33 م
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في ضيافة السعودية.. الاتحاد العربي يعلن اسم رئيسه الجديد في هذا الموعد
الاتحاد العربي
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محمد علي
 
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تنعقد غدًا الجمعية العمومية في الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك في اجتماع طارئ بمحافظة جدة السعودية، والذي يتم على ضوئه إختيار رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، وهذا بعد رحيل المستشار تركي آل الشيخ عن رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما كشفت عنه من قبل المصادر الرسمية في الاتحاد العربي على مدار الساعاتت الماضية، فإن مجلس الإدارة العربي سوف يجتمع في دورته رقم ـ 69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف الأستاذ محمد روراوه، وذلك من أجل إستعراض كل التقارير المالية والإدارية والفنية، الخاصة بمسابقات وأنشطة الاتحاد، وفي مقدمتهم كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لموسم 2019-2020. 

الجدير بالذكر، بأن البطولة العربية في شكلها الجديد للموسم الثاني على التوالي قد أنطلقت أواخر الشهر الماضي، بمشاركة 32 فريق من كافة الدول العربية، ومن المتوقع بأن يقام نهائي البطولة في النسخة الحالية في مدينة الرباط المغربية، وذلك لكون البطولة تحمل إسم الملك محمد السادس.

ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، قد رحب بكل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشددًا على كون الأمانة العامة قد أتمت كل التجهيزات الخاصة بعملية إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية، كذلك دورات مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم 69 و70. 
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