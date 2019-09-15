عاجل.. الدولار الأمريكي يفقد 3 قروش بالبنوك.. وتوقعات بموجة انخفاض جديدة

موجة جديدة من الانخفاض ضربت العملة الأمريكية الخضراء اليوم الأحد حيث انخفض 3 قروش للشراء و4 قروش للبيع خلال تعاملات البنوك، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 16.3369 جنيها للشراء و16.4369 جنيها للبيع مقابل 16.3706 جنيها للشراء و16.4706 جنيها للبيع في تعاملات الخميس الماضي





سعر الدولار سيصل 15 جنيه





يمر الدولار منذ بداية العام الحالي بمنحنى هابط أمام الجنيه المصري حيث فقد أكثر من 150 قرشًا من قيمته منذ يناير الماضي وحتى الآن، ويتوقع الكثير من الخبراء استمرار هبوطه ليلامس حاجز 15 جنيه بنهاية 2020، في موجة انخفاض يصفها الخبراء بتصحيح مسار حيث أن الدولار حقق ارتفاعات سعرية غير واقعية منذ قرار تحرير سعر الصرف أو ما يعرف إعلامياً بـ"تعويم الجنيه"، والذي أصدره البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 أدت لارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه فيما ان موجة انخفاضه تأخرت كثيراً بحسب تصريحاتهم.





الاحتياطي النقدي يتخطى 45 مليار دولار





وحقق الاحتياطي النقدي لمصر قفزات متتالية منذ نوفمبر 2016، ووفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الأحد في كلمته أمام مجلس محافظى البنوك المركزية العربية والذي عقد بالقاهرة في دورته الـ 43، تخطى احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي حاجز الـ 45 مليار دولار في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن حجم صافي الأصول الأجنبية للبنوك بالخارج بنهاية أغسطس يقدر بنحو 18.9 مليار دولار، وهو ما يؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، وبالتعاون بين جميع مؤسساتها.









الإصلاح الاقتصادي





واتخذت الحكومة المصرية خطوات اصلاحية جادة للاقتصاد المصري ككل منذ عام 2016 فيما عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي شمل عدة جوانب تشريعية وإجرائية ساهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري بلغت حوالي 5.5% بنهاية العام المالي الماضي، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، ومنها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد.

سعر الدولار اليوم بالبنوك (محدث الآن)

تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر قرشين إلى 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 3 قروش إلى 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

فيما حافظت اسعار الدولار اليوم على مستواها في بنك الإسكندرية عند 16.36 جنيه للشراء، و16.46 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

أعلي سعر بيع وأقل سعر شراء الدولار اليوم

بعد التراجعات التي شهدها سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد، سجل بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار مقارنةً بأسعار الدولار في باقي البنوك بقيمة 16.51 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي بقيمة 16.42 جنيه.