بـ3000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف شاغرة بمنطقة العاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى المصانع للمواد الغذائية بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3000 جنيه.





وتضمن الوظائف عدد 8 مندوبين مبيعات حاصلين على مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه، بالإضافة إلى 10 عمال إنتاج من الذكور والإناث براتب 1700 جنيه.





كما يطلب المصنع 8 تابعين براتب 2000 جنيه، وعدد 2 فني تعبئة وتغليف براتب 2500 جنيه، ويشترط أن يكونوا حاصلان على مؤهل متوسط.





وتوفر فرص لـ5 أفراد يتقنون عمل النسيج، بالإضافة إلى 10 عمال تطريز، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط صناعي وسنهم 25 عام، براتب 2000 جنيه.





للتواصل مع المدير المسئول مع الأستاذ يوسف السباعي 01017752882.













وفي ذات السياق، توفر القوى العاملة من خلال نشرتها القومية للتشغيل، 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.





وتطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.





ومن الشروط التي أعلنتها الشركة أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام، كما توفر وسيلة مواصلات لجميع موظفيها.









كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بإحدى الشركات لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.





وتوفر الشركة الوظائف التالية: 5 موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لايتعدى الـ40 عاما، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.





كما تطلب 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.





وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه.





وتقدم الشركة مزايا كتأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين بها.



