برشلونة ضد فالنسيا (5-2) | البرسا يقسو على الخفافيش في الدوري الإسباني (فيديو)

تغلب فريق برشلونة على غريمه فالنسيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.





أحرز الشاب صاحب الـ16 عامًا، أنسو فاتي أول أهداف برشلونة في الدقيقة 2 بداية الشوط الأول بكرة عرضية من الجانب الأيمن ليسددها مباشرة في شباك كاسبر سيليسن حارس الفريق الكتالوني السابق.





وبعدما صنع الفتى " فاتي" ذو الأصول الإفريقية التاريخ بكونه أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري، جعله هذا الهدف أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة في تاريخ برشلونة.



وبعد 5 دقائق، أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 7 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقلص كيفن جاميرو الفارق للخفافيش في الدقيقة 27 من بينية ضربت خط الدفاع ليسددها بيساره على يمين الحارس الألماني تير شتيجن.





وفي الشوط الثاني، أحرز المدافع جيرارد بيكيه الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من أنطوان جريزمان ردت من يد الحارس لتذهب لبيكيه.





وسجل لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بالقائم وتسكن الشباك، وأهدى سواريز الهدف إلى روح إبنة إنريكي التي وافتها المنية قبل أيام بسبب مرض السرطان، والتي كانت صديقة لإبنة لويس، في لافته رائعة من المهاجم الأوروجوياني.





واختتم لويس سواريز خامس أهداف البرسا في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، من تسديدة قوية أيضًا من داخل منطقة الجزاء، والهدث الشخصي الثاني له، وذلك قبل أن يسجل ماكس جوميز الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز، رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 7 محتلًا المركز الرابع بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسيداد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 4 في المركز الرابع عشر.

تشكيل برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني:-

وبدء إرنستو فالفيردي المباراة بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمو لينجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - كارلز بيريز.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة بالدوري الإسباني كالآتي:-

حراسة المرمى: ياسبر سيلسن.

خط الدفاع: خوسيه لويز جايا - جابريل باوليستا - إزيكييل جاراي - دانييل فاس.

خط الوسط: جونسالو جيديس - دانييل باريخو - فرانسيس كوكلين - فران توريس.

الهجوم: رودريجو مورينو - كيفين جاميرو.

شاهد.. ملخص مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدري الإسباني:-