مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل موسكو غداً الثلاثاء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، سيزور موسكو يومي 17 و18 سبتمبر الجاري لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.





وسيلتقي ريكر خلال زيارته مسؤولين في الحكومة الروسية وممثلين عن المجتمع المدني وفريق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، حسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.



