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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل موسكو غداً الثلاثاء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:07 م
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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يصل موسكو غداً الثلاثاء
فيليب ريكر - ارشيفية
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وكالات
 
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، سيزور موسكو يومي 17 و18 سبتمبر الجاري لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيلتقي ريكر خلال زيارته مسؤولين في الحكومة الروسية وممثلين عن المجتمع المدني وفريق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، حسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سيجري مباحثات مع ريكر خلال الزيارة، كما سيتوجه ريكر إلى موسكو قادما من برلين.
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