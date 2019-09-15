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كورة لايف Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد yalla shoot كورة جول رابط مباشر مباراة ارسنال new

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:15 م
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كورة لايف Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد yalla shoot كورة جول رابط مباشر مباراة ارسنال new
مباراة ارسنال وواتفورد
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف فريق واتفورد على ملعبه فيكارج رود مساء اليوم فريق آرسنال kora star  كورة ستار  فى صراع قوى على الثلاثة نقاط ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباراة الدورى الإنجليزى.


يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره واتفورد، غدا الأحد، الموافق 14 سبتمبر،  yalla shoot live يلا شوت لايف على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد، الساعة 5:30 مساء، على قنوات "بين سبورتس".

ويحتل أرسنال المركز السابع في منافسات الدوري برصيد نقاط 7، أما واتفورد يحتل المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي kora live 

يتواجد فريق المدفعجية فى الترتيب الخامس من جدول البطولة ويمتلك عدد سبعة نقاط ويحتل فريق واتفورد المركز الاخير ويمتلك عدد نقطة واحدة.
يتطلع عشاق و محبي المدافع اللندنية حصول فريقهم على الثلاث تقاط من ملعب واتفورد الانجليزي لمواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز كورة اون لاين kora on lineالغائب عن خزينة النادي منذ الدرع الذهبية التي توج بها الارسنال فقط في تاريخ المسابقة .

مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد في الدوري الانجليزي


لكن نظراً للأرقام فإن المباراة لن تكون سهلة اطلاقاً أمام رفقاء آرسين فينجر خاصة أن واتفورد لم يستقبل في 8 مباريات سوى هدفاً واحد فقط وyoutube live يوتيوب لايف  من ضربة جزاء ما يمثل امتحاناً صعباً لأرسنال و لكن الفوز بثلاثية بيضاء على مانشستر يونايتد المبارة السابقة يمنح اللاعبين و الجماهير حافزاً ثوياً لمواصلة الصحوة القوية بعد الثلاث هزائم المتتالية السابقة .

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