المصري يقهر ماليندي بطل زنجبار برباعية في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية





وقدم المصري مباراة مميزة اليوم بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، حيث بدأ المصري مباراة اليوم بضغط مبكر، وسيطر على مجريات الأمور.





وفي الدقيقة 27 افتتح محمود وادي التسجيل للمصري من رأسية قوية، بعدما قابل كرة سعيدو سينبوري العرضية ليودعها شباك حارس ماليندي معلنا تقدم الفريق البورسعيدي.





وفي الدقيقة 33 أضاف حسن علي مفاجأة إيهاب جلال الجديدة وناشئ المصري هدفا رائعا ليضاعف النتيجة لصالح المصري وتصبح 2-0.





وبعد 7 دقائق عاد محمود وادي ليواصل التألق مع فريقه ويسجل الهدف الثالث لصالح المصري ليمنح فريقه أفضلية قبل نهاية الشوط الاول 3-0.





وفي الدقيقة 44 نجح لاعبي ماليندي في تقليص الفارق حيث استغل مهاجم بطل زنجبار خطأ في دفاع الفريق البورسعيدي بين كل من أحمد شوسة وسعيد سينبوري ليسجل الهدف الأول ويقلص الفارق 3-1.





وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليدخل الفريق البورسعيدي الاستراحة وهو منتشي بالتقدم بثلاثية.





وفي الشوط الثاني أكمل محمود وادي الهاتريك لصالح المصري وسجل هدفا رائعا بعد متابعة تسديدة أحمد شوسة لتصبح النتيجة 4-1.





وحاول لاعبي فريق بطل زنجبار تقليص الفارق ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ويقترب من التأهل للدور المقبل للبطولة.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقا المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.



وكان المصري قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام الماضي من هذا الدور في مفاجأة على يد فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو، بعدما خسر ذهابا في بورسعيد بثنائية نظيفة وتعادل في مباراة الإياب في بوركينا فاسو بدون أهداف وكانت مباراة الإياب هى أولى لقاءات إيهاب جلال مع الفريق البورسعيدي.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق فوز عريض على نظيره ماليندي سيتي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليقترب الفريق البورسعيدي من التأهل لدور الـ32 التكميلي للبطولة.