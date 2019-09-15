اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 47.87$ 179.58 اسعار الذهب عيار 24 43.89$ 164.62 سعر الذهب عيار 22 41.89$ 157.14 اسعار الذهب عيار 21 35.91$ 134.69 اسعار الذهب عيار 18 27.93$ 104.76 سعر الذهب عيار 14 23.94$ 89.79 سعر الذهب عيار 12 1.489$ 5.585 اسعار أوقية الذهب 335.13$ 1.257 اسعار جنيه الذهب 47.875$ 179.585 اسعار كيلو الذهب

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية