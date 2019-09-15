اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية
اسعار الذهب
اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية بالريال
السعودي والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال
السعودي
|
عيار الذهب
|
47.87$
|
179.58
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.89$
|
164.62
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.89$
|
157.14
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.91$
|
134.69
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.93$
|
104.76
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.94$
|
89.79
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.489$
|
5.585
|
اسعار أوقية الذهب
|
335.13$
|
1.257
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.875$
|
179.585
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار12
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
89.02
|
103.86
|
135.45
|
158.03
|
179.38
|
13 سبتمبر
|
89.06
|
103.91
|
135.23
|
157.77
|
180.91
|
12 سبتمبر
|
89.66
|
104.60
|
135.76
|
158.39
|
180.60
|
11 سبتمبر
|
91.83
|
107.14
|
136.36
|
159.08
|
181.81
|
8 سبتمبر
|
91.17
|
106.37
|
136.76
|
159.08
|
181.81
|
7 سبتمبر
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