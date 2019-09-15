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اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:03 م
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اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعوديةارتفاع محتمل
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال  ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال  .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019  في السعودية بالريال السعودي والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.87$

179.58

 اسعار الذهب عيار 24

43.89$

164.62

سعر الذهب عيار 22

41.89$

157.14

اسعار الذهب عيار 21

35.91$

134.69

اسعار الذهب عيار 18

27.93$

104.76

سعر الذهب عيار 14

23.94$

89.79

سعر الذهب عيار 12

1.489$

5.585

اسعار أوقية الذهب

335.13$

1.257

اسعار جنيه الذهب

47.875$

179.585

اسعار كيلو الذهب

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 

عيار12

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

89.02

103.86

135.45

158.03

179.38

13 سبتمبر

89.06

103.91

135.23

157.77

180.91

12 سبتمبر

89.66

104.60

135.76

158.39

180.60

11 سبتمبر

91.83

107.14

136.36

159.08

181.81

8 سبتمبر

91.17

106.37

136.76

159.08

181.81

7 سبتمبر
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