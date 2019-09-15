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مشتريات "الأجانب " بالبورصة تحقق 52.8 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:03 م
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مشتريات الأجانب بالبورصة تحقق 52.8 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم
مشتريات الاجانب
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نيفين سمير
 
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إتجهت تعاملات المصريين بالبورصة اليوم نحو البيع بقيمة ـ 69,94  مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه ،17 مليون جنيه علي التوالي.

من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 15-9-2019 ، بداية جلسات الأسبوع،علي تراجع جماعي لكافة ،المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات المصريين ، ومصحوباة بأحجام تداول متوسطة ، متأثرة بأحداث حريق أرامكو السعودية والتي حدثت بالأمس وأثرت علي معظم البورصات العربية  ، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه مغلقاً عند مستوي 751.6 مليار جنيه 


مؤشرات البورصة المصرية 

هوي مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى15,023.23 نقطة، وتراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 553.98 نقطة، وهبط  مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1,474.16   نقطة

وتراجع  مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى  2,184.63  نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 18,232.25  نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت تداولات اليوم نحو 467 مليون جنيه ، بأحجام تداول 118.7 مليون ورقة منفذة علي 17.4 ألف عملية بيع وشراء، وتم التداول علي عدد 179 شركة إرتفع منهم 55شركة وتراجع 79شركة وإستقرت 45 شركة .


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