متخافش من الأسعار ولا البنزين .. 5 عربيات أسعارها لا تتعدى الـ 100,000 جنيه و"بتشم بنزين"

يُعد السوق المصري للسيارات، من أكبر وأهم الاسواق على مستوى العالم، ويتميز السوق المصري عن غيره من الأسواق باستقباله للعديد من العلامات التجارية للسيارات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الأونة الأخيرة مثل السيارات الصينية.





أيضًا يختلف المستهلك المصري عن غيره في اقتناء السيارات، فتجد أن البعض يحب الرفاهية والشكل والسرعة والبعض الأخر يبحث عن الاعتمادية والتوفير، ولكن أصبح الخيار الثاني هو الأرجح للمستهلك المصري بعد غلاء أسعار الوقود.





ونرصد لكم اليوم أهم 5 سيارات مستعملة، موفرة للوقود وذات اعتمادية عالية في قطع الغيار، كما أن أسعارها تتراوح بين الـ 50,000 حتى الـ 100,000 جنية مصري.





1- سوزوكي ألتو (2009-2015)





سوزوكي ألتو اليابانية، تتوفر بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر.





ويترواح سعر السيارة التو من موديل 2009 حتى 2015 بأسعار تترواح من 60,000 إلى 100,000.









2- اسبيرانزا a113





تُعد الصينية اسبرانزا A113 فئة سيارات مستعملة الأقل من 100 ألف جنيه، واحدة من أكثر الفئات مبيعًا في السوق المصري، حيث يبحث الجميع عن سيارة موفرة في الوقود وعملية مع توافر قطع الغيار الرخيصة الثمن.





وتعمل سبيرانزا A113 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 31 لتر، وهو محرك اقتصادي في المقام الأول، بقوة 82 حصان، وعزم 114 نيوتن متر، ومعدل استهلاك متميز للوقود، يصل إلى 6 لتر لكل 100 كم.

3- شيفروليه سبارك (2008-2011)





إذا أردت شراء سيارة هاتشباك مستعملة، لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود ومناسبة لعائلتك الصغيرة، قد تكون شيفروليه سبارك هي أهم خياراتك.





وتتوفر سبارك بنظام دفع أمامي ومحرك مؤلف من أربع اسطوانات، بسعة 1.4 ليتر يولد قوة 98 حصان وعزم دوران بقدرة 93 نيوتن ميتر. ويستهلك هذا المحرك 5.1 ليتر من الوقود كل 100 كم.

4- دايو جولييت (1999-2006)





تأتي فئة الـ "جولييت" من العلامة الكورية العريقة "دايو"، بأسعار تتراوح من 60,0000 إلى 100,000 بحسب الحالة وعدد الكيلومترات المستهلكة.





وتتميز جولييت بمحرك 1500 سي سي،86 حصان، واستهلاك الوقود على الطريق السريع يعادل 6.4 (لتر لكل 100كم).









5- دايهاتسو "ميرا "





تتوفر سيار دايهاتسو ميرا الصغيرة في مصر في موديلات التسعينيات، وهذه السيارة يمكن بسهولة تعديلها بصورة كاملة وإضافة تغييرات عديدة عليها لتصبح أكثر شبابية.





وتأتي السيارة بمحرك 1000 سي، وهي سيارة صغيرة اقتصادية في الوقود، وتعرف السيارة كذلك باسم كيوري أو دومينو وحملت أخيرًا اسم شاريد وبدأ تقديمها منذ 1980 وتأتي بمحركات بداية من 550 سي سي و600 سي سي حتي 1000 سي سي في أحدث نسخها مع نواقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 3 سرعات.





ويأتي متوسط سعرها في السوق المصري من 24 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه.







