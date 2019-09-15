467 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم الأحد

سجلت البورصة المصرية اليوم الأحد ، تداولات بقيمة 467 مليون جنيه ، وأحجام تداول بـ 118.7 مليون ورقة منفذة علي 17.4 ألف عملية بيع وشراء، وتم التداول علي عدد 179 شركة إرتفع منهم 55شركة وتراجع 79شركة وإستقرت 45 شركة .





وعن تعاملات المستثمرين ، فقد إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بـ 69,94 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 52.8 مليون جنيه ،17 مليون جنيه علي التوالي.







