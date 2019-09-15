kooora goal - يويتوب مشاهدة مباراة ارسنال وواتفورد بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت رابط ارسنال goal arsenal vs watford





يستضيف فريق واتفورد بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيز فلوريس، منافسه آرسنال، مساء الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،وبقيادة أوناي إيمري يخوض الجانرز المباراة، محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 7 نقاط، وحقق آرسنال الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

كورة ستار مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد:

فيما يحتل واتفورد المركز الأخير بنقطة وحيدة في 4 جولات، ويدخل فريق آرسنال رافعاً شعار الفوز ولا بديل عنه، وحسم الثلاث نقاط لصالحه، من أجل الاستمرار في المنافسة والدخول في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي.

لايف مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد:

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره واتفورد، غدا الأحد، الموافق 14 سبتمبر، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن مشاهدة مباراة أرسنال وواتفورد، الساعة 5:30 مساء، على قنوات "بين سبورتس"، ويحتل أرسنال المركز السابع في منافسات الدوري برصيد نقاط 7، أما واتفورد يحتل المركز الـ20 برصيد نقطة واحدة، تابع بأقوى إشارة beIN سبورت الناقلة لمباريات أهم الدوريات العالمية بين سبورت المفتوحة ” beIN SPORTS MAX ” مباشر قنوات bein sport hd 1,2,3,4 تردد قناة بي إن سبورت تردد قنوات beIN SPORTS MAX عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من أكثر القنوات التي يبحث عنها قطاع جمهوري كبير من العرب حول العالم، هي قناة بي إن سبورت، حيث نالت قناة بي إن سبورت شهرة عالمية وعربية بين محبي وعشاق الرياضة على كافة المستويات، قناة بي إن سبورت تسابق الزمن لتقديم كل ما هو جديد في عالم الرياضة على مستوى العالم، تابع تردد قناة بي إن سبورت.

موعد مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 17.30 توقيت القاهرة، 18.30 توقيت مكة المكرمة، 15.30 توقيت جرينتش، وتنقل مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.، يحتضن ملعب «فيكارج رود»، مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي، ويدير مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي تحكيميًا، الحكم أنتوني تايلور، ويقوم بالتعليق على مباراة آرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي حسن العيدروس.