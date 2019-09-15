مصادر: معركة الحوثيين بالحديدة يديرها خبراء من حزب الله





قالت مصادر عسكرية، عن معلومات خطيرة حول غرفة العمليات، التي تدير معركة ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة والساحل الغربي.





وذكرت المصادر، أن غرفة العمليات متواجدة في أحد معسكرات الميليشيات بإتجاه منطقة باجل ويديرها خبراء من حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يساهم خبراء حزب الله في تعديلها وأطلاقها.





وأشارت المصادر، إلى أن المعارك التي شهدها الساحل الغربي أسفرت عن إعتقال عناصر تابعة لحزب الله إلى جانب مصرع عدد منهم.





وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية، إن سبب تعثر مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين التي تضمنها إتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، هو وجود أسرى من ميليشيا حزب الله اللبناني إلى جانب أسرى إيرانيين لدى التحالف العربي.





وذكرت المصادر، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ترفض الإعتراف بهؤلاء الأسرى لكنها في الوقت نفسه تطالب الحكومة بالكشف عن مصيره، موضحة أن رفض الميليشيات الإعتراف بهؤلاء الأسرى لمخاوفها من إستغلالهم لإثبات الدعم الإيراني ومشاركة حزب الله في قتال الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.





وبحسب المصادر، فإن هؤلاء الخبراء يقدر عددهم بالعشرات وتم اسرهم خلال المواجهات في الساحل الغربي وقبلها محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية.





وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي حزب الله بتقديم الخبراء والتقنية الصاروخية للحوثيين، من أجل شن هجمات بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.





وكشفت مصادر يمنية في الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، عن خضوع مجموعات نسائية، جنّدتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، لعمليات تدريب عسكرية مكثفة على يد خبراء من ميليشيا حزب الله ، التي يتزعمها حسن نصر الله، المصنفة أمريكياً وخليجياً كـ«منظمة إرهابية»، وأيضاً كـ«منظمة إجرامية عابرة للحدود».





وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لميليشيا الحوثي الانقلابية واضح وجلي ليس في مثل هذه التصريحات التي يدلي بها أمين عام الحزب حسن نصر الله فقط.





وأكد الارياني أن «هذا الدعم يشمل تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية للماكينة الإعلامية للميليشيا من قناة المسيرة والساحات وغيرها من القنوات والمواقع الإخبارية».





وبحسب المصادر الحكومية، فإن كتيبة كاملة تابعة لميليشيا حزب الله تقوم بتأمين زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي، في معقل الجماعة بصعدة .



