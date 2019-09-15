"عبدالهادي": حريق أرامكو السعودية أثر علي أداء الأسهم المصرية المرتبطة بسعر النفط

قال محمد عبد الهادي خبير سواق المال ، أن البورصه قد أغلقت تعاملات اليوم الأحد ، بدايه الأسبوع علي إنخفاض يقدر بحوالي ٨٧ نقطه لمؤشر ايجي اكس ٣٠ ، وكذلك انخفاض اغلب المؤشرات الأخري.

وأوضح عبد الهادي من خلال تصريح خاص ل" فجر " انه غالباً جلسه يوم الأحد من كل أسبوع تغلق علي انخفاض بأحجام تداولات منخفضه، فقد بلغ أحجام التداولات نحو ٤٧٢ مليون جنيه وخاصه جلسه اليوم، مدفوعه ببيع مصريين قدرت بنحو ٧٠ مليون جنيه، وبيع مؤسسات قدرت بحوالي ٥٢ مليون جنيه.

وأضاف أن ، الأسهم المرتبطه بسعر النفط قد تأثرت خلال الجلسة ، نتيجه لتأثير العمل الإرهابي الذي حدث أمس لشركه ارامكو السعوديه، مما إتر علي جميع مؤشرات السوق بالإنخفاض، بخلاف أن المؤشر من الناحية الفنيه أمامه مقاومه ١٥٢٠٠ التي يحاول أن يكسرها ، ولم يستطع كسرها ، وبالتالي قد يختبر ١٥٠٠٠ نقطة ثم ١٤٨٠٠ نقطة مره اخري ، نظراً لأن الجلسات السابقه أظهرت ضعف المؤشر وضعف أحجام التداولات والبورصه في إنتظار قرار الفائده الذي سوف ينعقد يوم الخميس ٢٦ سبتمبر القادم.



اخبار البورصة المصرية يوم الأحد 15-9-2019





من جانبه ،إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 15-9-2019 ، بداية جلسات الأسبوع،علي تراجع جماعي لكافة ،المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات المصريين ، ومصحوباة بأحجام تداول متوسطة ، متأثرة بأحداث حريق أرامكو السعودية والتي حدثت بالأمس وأثرت علي معظم البورصات العربية ، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه مغلقاً عند مستوي 751.6 مليار جنيه









مؤشرات البورصة المصرية





هوي مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى15,023.23 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 553.98 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1,474.16 نقطة





وتراجع مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2,184.63 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 18,232.25 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وسجلت تداولات اليوم نحو 467 مليون جنيه ، بأحجام تداول 118.7 مليون ورقة منفذة علي 17.4 ألف عملية بيع وشراء، وتم التداول علي عدد 179 شركة إرتفع منهم 55شركة وتراجع 79شركة وإستقرت 45 شركة .









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية