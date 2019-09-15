ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في الكويت

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:40 م
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في الكويت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار

 الكويتي  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب الأحد 15-9-2019  في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب الأحد 15-9-2019 في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.65$

14.79

اسعار الذهب عيار 24

44.59$

13.56

سعر الذهب عيار 22

42.57$

12.94

اسعار الذهب عيار 21

36.49$

11.10

اسعار الذهب عيار 18

28.38$

8.63

سعر الذهب عيار 14

24.32$

7.40

سعر الذهب عيار 12

1.513$

460.07

اسعار أوقية الذهب

340.53$

103.65

اسعار جنيه الذهب

48.646$

14.793

اسعار كيلو الذهب

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الكويت


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

7.32

10.98

12.81

12.81

14.64

11 سبتمبر

7.30

10.96

12.78

12.78

14.61

10 سبتمبر

7.33

11.00

12.83

12.83

14.66

9 سبتمبر

7.37

11.05

12.89

12.89

14.73

8 سبتمبر

7.37

1105

12.89

12.89

14.73

7 سبتمبر
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى الكويت سعر الذهب فى الكويت الدهب فى الكويت اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى الكويت اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الكويت اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
0
x
17:30
0
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
0
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
2
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر