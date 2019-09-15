تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الأحد

إختتمت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مضغوطة بأحداث أمس السبت من هجوم إرهابي على شركة أرامكو السعودية أسفر عن حريقين في معملين تابعين للشركة ، حيث هبط المؤشر العام للبورصة الكويتية عند الإغلاق 0.35 بالمائة عند مستوى 5725.31 نقطة خاسراً 20.29 نقطة، كما تراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.26 بالمائة و0.60 بالمائة على الترتيب.





وزادت سيولة البورصة اليوم 6.1 بالمائة لتصل إلى 33.4 مليون دينار مقابل 31.47 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما تقلصت أحجام التداول 9.9 بالمائة إلى 111.9 مليون سهم مقابل 124.15 مليون سهم يوم الخميس الماضي ، وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات اليوم يتصدرها الخدمات المالية بنحو 1.22 بالمائة، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.96 بالمائة.



