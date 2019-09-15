تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الأحد
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:49 م
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نيفين سمير
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إختتمت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، مضغوطة بأحداث أمس السبت من هجوم إرهابي على شركة أرامكو السعودية أسفر عن حريقين في معملين تابعين للشركة ، حيث هبط المؤشر العام للبورصة الكويتية عند الإغلاق 0.35 بالمائة عند مستوى 5725.31 نقطة خاسراً 20.29 نقطة، كما تراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.26 بالمائة و0.60 بالمائة على الترتيب.
وزادت سيولة البورصة اليوم 6.1 بالمائة لتصل إلى 33.4 مليون دينار مقابل 31.47 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما تقلصت أحجام التداول 9.9 بالمائة إلى 111.9 مليون سهم مقابل 124.15 مليون سهم يوم الخميس الماضي ، وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات اليوم يتصدرها الخدمات المالية بنحو 1.22 بالمائة، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 3.96 بالمائة.
وجاء سهم "منشآت" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 10.51 بالمائة، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 20.28 بالمائة ، وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 17.18 مليون سهم بقيمة 11.85 مليون دينار ليُغلق السهم على انخفاض بنسبة 2.4 بالمائة ، وجاء سهم "أهلي متحد - البحرين" في المرتبة الثانية من حيث نشاط التداول بأحجام بلغت 16.46 مليون سهم بقيمة 4.68 مليون دينار ليُنهي التعاملات على ارتفاع قدره 0.35 بالمائة.
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