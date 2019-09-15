ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والإجازات الرسمية لطلاب المدارس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والإجازات الرسمية لطلاب المدارس
العودة إلى المدارس
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء 3-9-2019، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر الماض، ومقرر بدء الفصل الدراسي الأول للأكبر سنًا يوم 21 سبتمبر الجارٍ.

المرحلة التعليمية

الفصل الدراسى

يوم بدء الدراسة

العام

الأول الإبتدائى

الفصل الدراسى الأول

الأربعاء: 11 سبتمتبر

2019

الثانى الإبتدائى

الفصل الدراسى الأول

الأربعاء: 11 سبتمتبر

2019

الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى والصفوف الإعدادية والثانوية، وطلاب الجامعات

الفصل الدراسى الأول

السبت: 21 سبتمبر

2019

جميع المراحل التعليمية المختلفة

الفصل الدراسى الثانى

السبت: 8 فبراير

2020


الفصل الدراسي الأول
أيام الدراسة الفعلية لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الإبتدائى حيث سيكون عدد أيام الدراسة هى 111 يوما، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، فى حين أن باقى المراحل التعليمية بدءاً من الصف الثالث الإبتدائى وحتى المرحلة الثانوية ومنهم المرحلة الإعدادية سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية 104 يوما، خالية تماماً من أيام الإجازات الرسمية.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 لجميع المراحل والصفوف.

الفصل الدراسي الثاني
تكون أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 94 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية، اما عن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 96 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية.

ويصل عدد أيام الدراسة الفعلي للعام الدراسي الكامل 205 أيام لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و200 يوم من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، وتستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2019، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يجري توحيد الإجازة معهما.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني
من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بدًأ من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.

بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.

إجازات العام الدراسي 2019/2020
يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973
يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف
يوم الثلاثاء 7 يناير عيد الميلاد المجيد
يوم السبت 25 يناير اجازة ثورة 25 يناير
يوم السبت 25 إبريل اجازة عيد تحرير سيناء
يوم الجمعة 1 مايو اجازة عيد العمال
يوم السبت 23 مايو وحتى يوم الثلاثاء 26 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك
يوم الثلاثاء 30 يونيو اجازة ثورة 30 يونيو
يوم الخميس 23 يوليو اجازة عيد الثورة
يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات
يوم الجمعة 1 أغسطس اجازة عيد الأضحي المبارك
يوم الخميس 20 أغسطس اجازة رأس السنة الهجرية

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة التربية والتعليم مجلس التعليم قبل الجامعي الفصل الدراسي الاول العودة إلى المدارس العام الدراسي الجديد 2019-2020 الخريطة الزمنية الاجازات الرسمية 2020
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
1
x
15:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
0
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
0
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
0
x
15:15
0
المصري البورسعيدي - مصر