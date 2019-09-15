الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والإجازات الرسمية لطلاب المدارس
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء 3-9-2019، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر الماض، ومقرر بدء الفصل الدراسي الأول للأكبر سنًا يوم 21 سبتمبر الجارٍ.
المرحلة التعليمية
الفصل الدراسى
يوم بدء الدراسة
العام
الأول الإبتدائى
الفصل الدراسى الأول
الأربعاء: 11 سبتمتبر
2019
الثانى الإبتدائى
الفصل الدراسى الأول
الأربعاء: 11 سبتمتبر
2019
الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى والصفوف الإعدادية والثانوية، وطلاب الجامعات
الفصل الدراسى الأول
السبت: 21 سبتمبر
2019
جميع المراحل التعليمية المختلفة
الفصل الدراسى الثانى
السبت: 8 فبراير
2020
الفصل الدراسي الأول
أيام الدراسة الفعلية لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الإبتدائى حيث سيكون عدد أيام الدراسة هى 111 يوما، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، فى حين أن باقى المراحل التعليمية بدءاً من الصف الثالث الإبتدائى وحتى المرحلة الثانوية ومنهم المرحلة الإعدادية سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية 104 يوما، خالية تماماً من أيام الإجازات الرسمية.
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 لجميع المراحل والصفوف.
الفصل الدراسي الثاني
تكون أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 94 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية، اما عن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 96 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية.
ويصل عدد أيام الدراسة الفعلي للعام الدراسي الكامل 205 أيام لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و200 يوم من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، وتستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2019، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يجري توحيد الإجازة معهما.
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني
من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بدًأ من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.
بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.
إجازات العام الدراسي 2019/2020
يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973
يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف
يوم الثلاثاء 7 يناير عيد الميلاد المجيد
يوم السبت 25 يناير اجازة ثورة 25 يناير
يوم السبت 25 إبريل اجازة عيد تحرير سيناء
يوم الجمعة 1 مايو اجازة عيد العمال
يوم السبت 23 مايو وحتى يوم الثلاثاء 26 مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك
يوم الثلاثاء 30 يونيو اجازة ثورة 30 يونيو
يوم الخميس 23 يوليو اجازة عيد الثورة
يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات
يوم الجمعة 1 أغسطس اجازة عيد الأضحي المبارك
يوم الخميس 20 أغسطس اجازة رأس السنة الهجرية
Advertisements
- "التعليم" عن تقديم موعد الدراسة لرياض الأطفال: لو معلناش كده هيحصل مشاكل
- بسكويت وفطير بالعجوة.. الحكومة توافق على توريد 250 مليون وجبة لطلاب المدارس
- قبل العام الدراسي بأيام.. إقبال واسع داخل سوق الورق بالإسكندرية
- قبل المدارس والأمطار.. محافظة الإسكندرية تضع تعليمات مشددة ضد المقصرين
- في اليوم الأول.. انتظام بدء العام الدراسي بالإسكندرية (صور)
- وكيل تعليم الإسكندرية: تسليم الكتب الدراسية للطالب دون التقيد بالمصاريف
- انتظام الدراسة في اليوم الثاني بمدارس الإسكندرية.. (صور)
- "التعليم" تبحث الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في الإسكندرية (صور)
المزيد عن: وزارة التربية والتعليم مجلس التعليم قبل الجامعي الفصل الدراسي الاول العودة إلى المدارس العام الدراسي الجديد 2019-2020 الخريطة الزمنية الاجازات الرسمية 2020تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر