الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 والإجازات الرسمية لطلاب المدارس

اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء 3-9-2019، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر الماض، ومقرر بدء الفصل الدراسي الأول للأكبر سنًا يوم 21 سبتمبر الجارٍ.





المرحلة التعليمية الفصل الدراسى يوم بدء الدراسة العام الأول الإبتدائى الفصل الدراسى الأول الأربعاء: 11 سبتمتبر 2019 الثانى الإبتدائى الفصل الدراسى الأول الأربعاء: 11 سبتمتبر 2019 الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى والصفوف الإعدادية والثانوية، وطلاب الجامعات الفصل الدراسى الأول السبت: 21 سبتمبر 2019 جميع المراحل التعليمية المختلفة الفصل الدراسى الثانى السبت: 8 فبراير 2020





الفصل الدراسي الأول

أيام الدراسة الفعلية لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الإبتدائى حيث سيكون عدد أيام الدراسة هى 111 يوما، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، فى حين أن باقى المراحل التعليمية بدءاً من الصف الثالث الإبتدائى وحتى المرحلة الثانوية ومنهم المرحلة الإعدادية سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية 104 يوما، خالية تماماً من أيام الإجازات الرسمية.





موعد بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 لجميع المراحل والصفوف.





الفصل الدراسي الثاني

تكون أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 94 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية، اما عن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 96 يومًا، بعد حذف الإجازات الرسمية.





ويصل عدد أيام الدراسة الفعلي للعام الدراسي الكامل 205 أيام لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و200 يوم من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، و تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2019، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يجري توحيد الإجازة معهما.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني

من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بدًأ من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.





بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.





إجازات العام الدراسي 2019/2020

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر 1973

يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف