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بعد إستهداف معملين بأرامكو .. بورصة السعودية تسجل أدني مستوي لها في 2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:39 م
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بعد إستهداف معملين بأرامكو .. بورصة السعودية تسجل أدني مستوي لها في 2019
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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إنهت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي تراجع حاد ، هيث هوي  المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الرابعة علي التوالي ، متراجعا 1.05 بالمائة إلى مستوى 7749.46 نقطة ليفقد نحو 82.34 نقطة، من خلال التداول على 106.952 مليون سهم، وبقيمة 2.692 مليار ريال موزعة على 94.28 ألف صفقة، على التوالي، متأثراً بأداء قطاع الطاقة والمواد الأساسية والبنوك، على أُثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، ليهبط إلى أدنى مستوياته في 2019


كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 2.19 بالمائة، بفعل انخفاض 4 أسهم تصدرها "بترورابغ" بنسبة 4.22 بالمائة ، وهبط قطاع المواد الأساسية الذي يضم أسهم البتروكيماويات، بنسبة 1.53 بالمائة من خلال هبوط 30 سهم بالقطاع، تصدرها "بتروكيم" بنسبة 4.02 بالمائة، وتراجع اللجين بنسبة 3.46 بالمائة، وهبط كيان السعودية و"سابك"بنسبة 2.69 بالمائة و2.57 بالمائة على التوالي ، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.86 بالمائة بعد هبوط 7 أسهم تصدرها بنك "ساب" بنسبة 2.44 بالمائة.

وفي المقابل ارتفعت 3 قطاعات بصدارة قطاع الأدوية الذي صعد بنسبة 0.59 بالمائة ، وكان سهم الراجحي الأنشط في السيولة بنحو 423.825 مليون ريال، وتلاه سهم سابك بسيولة قدرها 304.315 مليون ريال ، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بنحو 10.815 مليون سهم، وتلاه سهم "دار الأركان" بنحو  8.833 مليون سهم ، وتصدّر سهم "بي سي آي" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.93 بالمائة، فيما كان سهم "بترورابغ" الأكثر تراجعاً بنسبة 4.22 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.52 بالمائة وتصدر الارتفاعات سهم الكثيري بنسبة 2.74 بالمائة، في حين انفرد سهم أبومعطي بالتراجعات  بنحو 11.35 بالمائة.

من جانبه ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس السبت، عن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.


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