ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تخفيضات أولاد رجب
قدم هايبر ماركت اولاد رجب العديد من التخفيضات والعروض الجديدة خلال شهر سبتمبر والتى تنتهى في 23 سبتمبر الجارى وتضمنت العروض العديد من المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات الالبان والادوات المكتبية والسلع المجمدة والادوات المنزلية وننشر فيما يلي اخر تحديث لكتالوج عروض اولاد رجب اليوم وجاءت العرضو على النحو التالي:
عروض اولاد رجب خلال ستمبر
يقدم اولاد رحب العددي من انواع منتجات الالبان والجبن ومن أهمها جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة , المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع , سمك بوريد وكذلك جمبري وسط و طقم جاتوه زجاج اندونيسي وطقم ندير مستطيل برازيلي، ذاك بالاضافة إلى ديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز أخبار مصر.
عروض اولاد رجب على المنتجات الغذائية
كما طرحت ايضا العديد من عروض الملابس مثل اسدال حريمي فسكوز , بدلة رجالي لوكس و بلوفر شبابي ليكرا موديلات , جاكيت بناتي واتر بروف الوان، احذية خاصة بالبنات وبيبي هاف بوت , شبشب منزلي حريمي كعب الوان، كما قدمت سلسة محلات أولاد رجب جريل يد متحركة وطقم توزيع مطبخ بامبو خشب , جردل مدور بالعصارة وموب باليد و مطبقية ستانليس.
عروض السلع المنزلية
طرحت لسلة محلات اولاد رجب اوليفي زيت زيتون بكر و شهد زيت عبادة شمس , روز تونة قطعة واحدة و ميني تي سي بوي تونة مفتتة , ضيافة مشروم معبئة , الرشيدي الميزان حلاوة سادة وفايف مينتس خلطة متنوعة , كاتشي صلصة طماطم , تي براند سكر ابيض فاخر , حلواني طحينة و بسمة عسل نحل زهرة المواح او البرسيم , فيتراك كريمة بندق او كاكاو , الشمعدان ويفر انواع , الطحان ام على , ميني نينوز كيك و مونجيني توست ابيض دايت , بركة مياة معدنية أو امريكانا لبن كامل الدسم .
Advertisements
- تعرف على أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلًا رمضان في الأقصر
- عروض أولاد رجب بمناسبة عودة المدارس "BACK TO SCHOOL".. تنتهي الإثنين المقبل
- عروض هايبر ماركت اولاد رجب لشهر سبتمبر 2019
- خصومات وعروض أولاد رجب شهر سبتمبر 2019- بادر بالشراء
- اخر عروض اولاد رجب خلال سبتمبر 2019
- ننشر تخفيضات اولاد رجب على السلع والادوات المدرسية
- تخفيضات أولاد رجب خلال شهر سبتمبر
- ضبط مستوع اسطوانات بوتاجاز سوق سوداء.. ومصادرة لحوم وأسماك فاسدة بسوهاج .. (صور)
- عروض أولاد رجب بمناسبة العودة للمدارس خلال سبتمبر 2019
- بمناسبة المدارس.. اولاد رجب يقدم عروض وتخفيضات غير مسبوقة
المزيد عن: موعد انتهاء عروض اولاد رجب عروض اولاد رجب سبتمبر عروض اولاد رجب اليوم عروض اولاد رجب 23 سبتمبر عروض اولاد رجب تخفيضات اولاد رجب في مصر اليوم اولاد رجبتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر