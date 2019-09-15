ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
عروض اولاد رجب شهر سبتمبر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تخفيضات أولاد رجب 
قدم هايبر ماركت اولاد رجب العديد من التخفيضات والعروض الجديدة خلال شهر سبتمبر والتى تنتهى في 23 سبتمبر الجارى وتضمنت العروض العديد من المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات الالبان والادوات المكتبية والسلع المجمدة والادوات المنزلية وننشر فيما يلي اخر تحديث لكتالوج عروض اولاد رجب اليوم وجاءت العرضو على النحو التالي:


ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019

عروض اولاد رجب خلال ستمبر
يقدم اولاد رحب العددي من انواع منتجات الالبان والجبن ومن أهمها جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة , المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع , سمك بوريد وكذلك جمبري وسط و طقم جاتوه زجاج اندونيسي وطقم ندير مستطيل برازيلي، ذاك بالاضافة إلى ديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز أخبار مصر.

ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019

عروض اولاد رجب على المنتجات الغذائية
كما طرحت ايضا العديد من عروض الملابس مثل اسدال حريمي فسكوز , بدلة رجالي لوكس و بلوفر شبابي ليكرا موديلات , جاكيت بناتي واتر بروف الوان، احذية خاصة بالبنات وبيبي هاف بوت , شبشب منزلي حريمي كعب الوان، كما قدمت سلسة محلات أولاد رجب جريل يد متحركة وطقم توزيع مطبخ بامبو خشب , جردل مدور بالعصارة وموب باليد و مطبقية ستانليس. 



ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
ننشر تخفيضات وعروض اولاد رجب حتى 23 سبتمبر 2019
عروض السلع المنزلية
طرحت لسلة محلات اولاد رجب اوليفي زيت زيتون بكر و شهد زيت عبادة شمس , روز تونة قطعة واحدة و ميني تي سي بوي تونة مفتتة , ضيافة مشروم معبئة , الرشيدي الميزان حلاوة سادة وفايف مينتس خلطة متنوعة , كاتشي صلصة طماطم , تي براند سكر ابيض فاخر , حلواني طحينة و بسمة عسل نحل زهرة المواح او البرسيم , فيتراك كريمة بندق او كاكاو , الشمعدان ويفر انواع , الطحان ام على , ميني نينوز كيك و مونجيني توست ابيض دايت , بركة مياة معدنية أو امريكانا لبن كامل الدسم .

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موعد انتهاء عروض اولاد رجب عروض اولاد رجب سبتمبر عروض اولاد رجب اليوم عروض اولاد رجب 23 سبتمبر عروض اولاد رجب تخفيضات اولاد رجب في مصر اليوم اولاد رجب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
1
x
15:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
0
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
0
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
0
x
15:15
0
المصري البورسعيدي - مصر