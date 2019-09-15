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صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة عن سبب استبدال نجم الريال أمام ليفانتي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:30 م
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صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة عن سبب استبدال نجم الريال أمام ليفانتي
سيرجيو راموس
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الفجر الرياضي
 
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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن سبب استبدال سيرجيو راموس في مباراة ليفانتي أمس السبت والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم: "في ريال مدريد مشكلة الإصـابات لا تختفي ، زيدان الذي كان مُجبراً على عدم اللعب بمودريتش وفالفيردي ، قام بـ تبديل الكابيتانو راموس بسبب بعض الإنزعاجات أثناء المباراة أمام ليفانتي".

وتابعت:  "راموس كان منزعجاً من العضلة النعلية ، هي ليست إصابة لكنه شعور بعدم الراحة في تلك العضلة الحساسة جداً، والتي أرغمت الكابيتانو بـ المغادرة في الدقيقة 60 من وقت المباراة ، وتم الزج بـ ميليتاو مكانه بجانب فاران ".

وواصلت: "زيدان هو من كشـف عن سبب إستبدال راموس في المؤتمر الصحفيّ، وأن خروجه كان لعـدم تفاقم الوضع ، رامـوس سوف يستفيد من عدم قدرته اللعب أمام باريس سان جيرمان ليأخذ قسـط من الراحة ، غياب راموس للإيقاف سيجعل ميليتاو يظهر لأول مرة بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ".

واختتمت الصحيفة المدريدية: " لـذا سيكون هناك أسبوع راحة لـ راموس قبل مواجهة إشبيلية في الليغا على ملعب البيزخوان ، والوصول لـ تلك الموقعة في أفضل حالاته ، هو مطلب راموس ".

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المزيد عن: سيرجيو راموس زيدان ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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