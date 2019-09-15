تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019

يعتبر سلاسل محلات كارفور واحدة من أهم السلاسل والمحلات التجارية على مستوى العالم وتمتلم مصر من فروعها حول العالم عدد كبير جدا من الفروع على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في اطار خطة تعاون مشتركى بين الحكومة والشركة، ويعد كارفور واحد من اهم السلاسل التى تقدم الكثير من العرو ضوالتخفيضات بشكل دورى على السع والمنتجات التى تقدمها للمواطن المصري لمساعدته في تلبية احتياجاته وشرائها بأسعار مناسبة تناسب كافة الفئات وخاصة حمحدوى الدخل منهم ونستعرض فيما يلي أهم وأخر العروض التخفيضات التى يقدمها كارفور خلال الفترة الحالية والتى من القرر انتهاءها يوم 22 سبتمبر الجارى وجاءت التخفيضات على النحو التالى:

عروض سلاسل محلات كارفور

شملت العروض والتخفيضات التى تقدمها سلاسل محلات كارفور على مستوى الجمعهورية العددي من السلع والادوات الخاصة بالمدارس منها شنط المدارس والأدوات المكتبية من اقلام وكراسات وكشاكيل وكراسات رسم والوان بمناسبة العودة إلى المدارس، ومن أهم تلك العروض شنط مدرسية تبدأ من سعر 100 جنيه ولانش بوكس من سعر 8 جنيهات، ومقلمة بداية من سعر 18 جنيه، وسعر ألوان المياه بداية من 30 جنيه.





كيف تستفيد من خصومات كارفور

هناك الكثير من الخصومات والعروض التى يقبل عليها المواطنون ولكن هنام خصومات اخرى يقدمها كارفور لعملائه سواء الاون لاين او من خلال منافذه على مستوى الجمهورية من خلال كوبونات خصم تتراوح قيمتها من 50 الي 200 جنيه بحسب قيمة مشتريات ولكن هذه الكوبونات متاح فقط لعمليات الشراء التى تتم اونلاين وذلك لترويح لتطبيق ماى كلوب التى طرحه كافور خلال الفترة الأخيرة، وتم الاستفادة من كوبون الخصم من خلال وضع الرمز الترويجي الخاص بالعرض على التطبيق بعد تنزيله واختيار المنتجات كما يتيح كارفور توصيل كافة المشتريات مجانا لفترة محدودة.







