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تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:19 م
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تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
عروض كارفور
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سلاسل محلات كارفور 
يعتبر سلاسل محلات كارفور واحدة من أهم السلاسل والمحلات التجارية على مستوى العالم وتمتلم مصر من فروعها حول العالم عدد كبير جدا من الفروع على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في اطار خطة تعاون مشتركى بين الحكومة والشركة، ويعد كارفور واحد من اهم السلاسل التى تقدم الكثير من العرو ضوالتخفيضات بشكل دورى على السع والمنتجات التى تقدمها للمواطن المصري لمساعدته في تلبية احتياجاته وشرائها بأسعار مناسبة تناسب كافة الفئات وخاصة حمحدوى الدخل منهم ونستعرض فيما يلي أهم وأخر العروض التخفيضات التى يقدمها كارفور خلال الفترة الحالية والتى من القرر انتهاءها يوم 22 سبتمبر الجارى وجاءت التخفيضات على النحو التالى:



تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
عروض سلاسل محلات كارفور 
شملت العروض والتخفيضات التى تقدمها سلاسل محلات كارفور على مستوى الجمعهورية العددي من السلع والادوات الخاصة  بالمدارس منها شنط المدارس والأدوات المكتبية من اقلام وكراسات وكشاكيل وكراسات رسم والوان بمناسبة العودة إلى المدارس، ومن أهم تلك العروض شنط مدرسية تبدأ من سعر 100 جنيه ولانش بوكس من سعر 8 جنيهات، ومقلمة بداية من سعر 18 جنيه، وسعر ألوان المياه بداية من 30 جنيه.

كيف تستفيد من خصومات كارفور
 هناك الكثير من الخصومات والعروض التى يقبل عليها المواطنون ولكن هنام خصومات اخرى يقدمها كارفور لعملائه سواء الاون لاين او من خلال منافذه على مستوى الجمهورية من خلال كوبونات خصم  تتراوح قيمتها  من 50 الي 200 جنيه بحسب قيمة مشتريات ولكن هذه الكوبونات متاح فقط لعمليات الشراء التى تتم اونلاين وذلك لترويح لتطبيق ماى كلوب التى طرحه كافور خلال الفترة الأخيرة، وتم الاستفادة من كوبون الخصم من خلال وضع الرمز الترويجي الخاص بالعرض على التطبيق بعد تنزيله واختيار المنتجات كما يتيح كارفور توصيل كافة المشتريات مجانا لفترة محدودة.




تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
عروض كافور على المنتجات الغذائية 

يطرح كارفور هايبر ماركت خصم 10% عن سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
تحت شعار وفر 50%.. عروض جديدة من كارفور مصر سبتمبر 2019
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