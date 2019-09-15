إضراب معلمي المدارس الحكومية بالأردن يدخل أسبوعه الثاني

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالأردن، دخل أسبوعه الثاني في ظل غياب اتفاق ينهي الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين التي تطالب بعلاوة بـ 50% على الراتب الأساسي للمعلمين، لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وذكرت الوكالة، اليوم الأحد، أنه رغم تأكيد الطرفين الالتزام بالحوار، إلا أن اللقاءات والوساطات النيابية في الأسبوع الماضي بين الجانبين، لم تنجح في تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه رسالة أمس السبت إلى المعلمين، دعاهم فيها لإنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم، مؤكداً أن الحكومة تدرس ملاحظات النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، ضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام، وردت النقابة بالتزامها بمطلب الـ 50% ورفض التنازل عنه، وأن الإضراب قائم اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم رفضت الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن كلفة العلاوة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار على خزينة الدولة.

ويدرس أكثر من 1.4 مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية، وشهدت بعض المناطق في المملكة مبادرات لإعطاء الدروس لطلبة التوجيهي خارج مدارس وزارة التربية والتعليم، فيما أكدت نقابة المعلمين أن نسب الالتزام بالإضراب في جميع المدارس وصلت إلى 100%، وخلت جميع المدارس الحكومية بالمملكة اليوم من الطلبة باستثناء المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية.

دعا المعلمون بالمدارس الحكومية في الإردن، إلى استمرار إضرابهم لليوم الثاني استجابة لقرار نقابة المعلمين، التي دعت إلى اضراب مفتوح بالمدارس بدأ منذ أمس الاحد للمطالبة بزيادة الأجور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وذكرت الوكالة، أن المدارس الحكومية بالمملكة خلت من الطلبة إلا من أعداد قليلة منهم، ما لبثوا أن عادوا لمنازلهم بعد انتهاء الطابور الصباحي الذي التزم المعلمون والمعلمات بالمدارس به دون التوجه للغرف الصفية.

وحسب الوكالة، دفع استمرار الإضراب وتمسك نقابة المعلمين به، أولياء أمور الطلبة لعدم إرسال أبنائهم للمدارس، في حين وصلت أعداد قليلة جداً من الطلبة للمدارس، حيث خلت اليوم ساحات معظم المدارس من الطلبة، ولوحظ عودة أعداد منهم لمنازلهم.

ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.