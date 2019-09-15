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ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب لمواجهة السعودية وعمان

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:20 م
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ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب لمواجهة السعودية وعمان
ربيع ياسين
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محمد جمال
 
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أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب عن قائمة الفراعنة الصغار الذى يستعدوا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وعمان، فى المعسكر الذى سينطلق يوم الجمعه المقبل.

واختار ربيع ياسين 22 لاعبا للانضمام لمنتخب الشباب إستعداداً لمواجهة السعودية يوم 26 سبتمبر بينما سيواجه منتخب الشباب نظيره منتخب عمان يوم 29 سبتمبر فى معسكر سيقام لمدة 10 أيام بالقاهرة.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم :

حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي)

وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك)

وإبراهيم عادل (بيراميدز)

وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري)

وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد)

وفارس مجاهد (سموحة)

وحازم هاني (المنصورة)

عبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي)

ومحمد شحاتة (طلائع الجيش)

محمود صابر (النجوم)

محمود عباس (بتروجت)

وزياد طلبة (المقاولون العرب)

وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)

وكان ربيع ياسين المدير الفتى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير معسكر شهري، من أجل إستعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب بنفس العام.
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المزيد عن: قائمة منتخب الشباب رياضة ربيع ياسين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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