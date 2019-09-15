كريم بنزيمة "هداف" من طراز رفيع في سانتياجو بيرنابيو

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا مهما على ليفانتي أمس السبت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، في المواجهة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.





ووفقا للتقارير الإسبانية فإن ريال مدريد تجاوز عتبة 3800 هدفا على أرضه في الليجا، و تصدر كريم بنزيمة قائمة الهدافين في الديار في هذه المسابقة برصيد 98 هدفا.





مع الهدف الأول لبنزيما في الفوز 3-2 ضد ليفانتي، وصل ريال مدريد إلى هدفه رقم 3800 في الليجا على أرضه. سجل الفرنسي أيضاً الهدف الثاني في المباراة، في حين سجل كاسيميرو الهدف الثالث للمدريديستا، يصل الفريق الأبيض إلى ذلك الرقم بعد خوضه 1421 مباراة على أرضه في 89 نسخة من المسابقة.





وجاء أفضل سجل تهديفي في الديار في الليجا 1989-90، عندما سجل الفريق 78 هدفاً، يليه الموسمين 2011-12 و2015-16، عندما سجل 70 هدفاً.





أما لاعب الفريق الحالي الأكثر تسجيلاً للأهداف من أصل 3802 هدفاً، فهو بنزيمة. سجل الفرنسي 98 هدفاً في 160 مباراة. جاء أكبر انتصار للفريق الأبيض على أرضه في عام 1960 عندما هزم إلتشي (11-2) في حين يعد إسبانيول ضحيته المفضلة (238).





رئيس ريال مدريد يشيد بكريم بنزيما





انهال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالمديح على مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا بأن الأخير هو مزيج من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، وكذلك الأسطورة البرازيلية، رونالدو، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التي حققها كريم بنزيمة رفقة الفريق في السنوات الماضية.



وكان كريم بنزيما قد إنتقل إلى صفوف الفريق المدريدي قادمًا من نادي ليون الفرنسي، في صيف عام 2009، وذلك بعد 5 سنوات قضاها داخل قلعة ليون، وعند وصوله إلى ريال مدريد تحصل كريم بنزيما على مكان أساسي في تشكيلة الملكي، وحتى هذه اللحظة وبعد مرور 10 سنوات كاملة، لازال كريم بنزيما هو المهاجم الأساسي في تشكيلة ريال مدريد، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 7 أو 8 مدربين على النادي الملكي في هذه الفترة، ولكن لازال اللاعب الفرنسي هو ركن أساسي وعمود فقري في النادي الملكي.







