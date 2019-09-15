الصرف الصحى بالقاهرة تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر سرقة أغطية البالوعات





بعد انتشار ظاهره سرقه الاغطيه وتعرض الآمنيين لخطر الموت بالاختناق اوالغرق فى بالوعات الصرف الصحى كان لابد من اعاده التفكير ومحاولة التصدي لهذه الظاهره بكل الوسائل وادخال نشاط توعوي جديد يأتي قبل وبعد أعمال السرقة وذلك بعمل زيارات ميدانية للشوارع التي تتكرر بها واقعه السرقة والاتصال المباشر بالمواطنين القاطنينن بهذه الشوارع لتحقيق أهداف معلنة.





أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أهمية توعية المواطنين بمخاطر سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، وضرورة التكاتف مع أجهزة الدولة للتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين.





وأطلق، حسن، مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية سرعه الابلاغ عن اغطيه البالوعات المسروقة، والتي تسبب الكتير من المشاكل التي تؤدي احيانا لازهاق ارواح المواطنين وابنائهم وذويهم، والابلاغ عن السارق.





وأضاف، أن الخط الساخن 175 مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة عن خدمات الصرف الصحى، والتى تتضمن الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة.





وأوضح، أن الحملة تعد الأولى من نوعها، وبدأت أمس فى نطاق بعض أحياء مدينه السلام، من خلال عقد فريق التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لقاءات مع المواطنين والباعة والسيدات والإعلان عن أرقام الخط الساخن واداره الطوارئ بالديوان العام لسرعه الابلاغ.





ولفت، حسن إلى الإجراءات التى يمكن للمواطن اتخاذها حال اكتشاف فقدان غطاء بلاعة، الاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضى، محاوله تأمين البئر حتى وصول عمال الصيانه المختصه لتركيب غطاء بديل وعاده لا يستغرق الأمر وقتا 30 دقيقة على الاكثر وتنتشر الصيانات بالقاهره بكل الأحياء، مد الشركه بفيديوهات لوقائع السرقة لمعاونه اجهزه الشرطه القبض على الجناه.





كما وجه، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، رؤساء القطاعات بإعطاء تلك البلاغات أولوية قصوى والاستجابة الفورية حفاظا على أرواح المواطنين.











