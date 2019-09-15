"ميجان" للأمير هاري في عيد ميلاده: "أنت أفضل أب"

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أشاد ميجان ماركل بالأمير هاري في منشور عبر حسابه على "الإنستجرام" في عيد ميلاده، متحدثة على مهارته في الأبوة.



وشاركت بصور مجمعة للأمير هاري الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، بما في ذلك صورة له وهو طفل مع الأميرة ديانا.



وهذا المنشور، الذي حقق 55000 إعجاب في 10 دقائق فقط، يقول: "أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لصاحب السمو الملكي الأمير هاري، دوق ساسكس!".



وتابعت: "أنت أفضل زوج وأب لأبننا ونحن نحبك. هذا أسعد عيد ميلاد"، وأضافت رمز تعبيري عن القلب.



كما أشاد حساب الأمير وليام وكيت كينسينغتون رويال إنستغرام لهاري بصورة لهما، إلى جانب التعليق: "أتمنى عيد ميلاد سعيد للغاية لدوق ساسكس اليوم!".



وفي هذه الأثناء نشر حساب "كوينز رويال فاميلي" على الإنستجرام صورة للملك والأمير معًا هذا العام، كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد لدوق ساسكس- 35 اليوم! #HappyBirthdayHRH.



وولد الأمير والأميرة الأصغر لويلز "هاري"، في 15 سبتمبر 1984، ويزن 6 رطل 14 أوقية.



جاء إلى العالم في جناح ليندو الخاص بمستشفى "سانت ماري" في بادينغتون بوسط لندن، في نفس الغرفة التي ولد فيها الأخ الأكبر الأمير ويليام قبل عامين.



وأخبر تشارلز الحشود بالخارج أن ابنه الثاني كان لديه "عيون زرقاء شاحبة" وشعر من "لون غير محدد".



وسمي الأمير "هنري تشارلز ألبرت ديفيد من ويلز"، ولكن ويلز أعلنت أنه سيُعرف باسم هاري.



وبعد تخرجه من كلية إيتون في عام 2003، انضم هاري إلى الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" في عام 2005.



وبعد ستة أشهر من ظهورها على الملأ وبعد أيام فقط من إعلانها، اتخذ هاري خطوة بإصدار بيان مطول يدين معاملة وسائل الإعلام لصديقته وينتقد "موجة سوء المعاملة والمضايقة" التي كانت تواجهها.



وتزوج الزوجان في حفل تألق في كنيسة القديس جورج "قلعة وندسور" في مايو 2018.



وأُعلن أن ميغان تتوقع طفلًا في بداية جولة العروسين في أستراليا في خريف عام 2018.

