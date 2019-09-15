مصر وأمريكا توقعان منحتين في مجالي التعليم الأساسي والزراعة بقيمة 280 مليون جنيه

وقعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019م، منحتين في مجالي التعليم الأساسي والزراعة بقيمة 16.5 مليون دولار بنحو 280 مليون جنيه وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.





ونصت الاتفاقية الأولى وهى المرحلة الثالثة لاتفاقية التعليم الأساسي بمنحة بقيمة 13 مليون دولار لصالح وزارة التعليم والتعليم الفني، حيث تهدف الاتفاقية إلى التركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين المهارات الأساسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتمكين طلاب الثانوية العامة من حل المسائل الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس الأمناء، وتتضمن أنشطة الاتفاقية مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعليم المعلمين ونشاط القرية المتعلمة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية.





ونصت الاتفاقية الثانية وهى المرحلة الرابعة لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بقيمة 3.5 مليون دولار، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر والدلتا من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين في الأسواق العالمية البستانية.





من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهيمه العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشرى من خلال المنح الموجه للتعليم، وتحسين الأعمال الزراعية في صعيد مصر والدلتا وهى المحافظات الأكثر احتياجا لأن الهدف الرئيسي هو تطوير مهارات المزارع المصري والشركات المتخصصة في هذا القطاع لاستخدام أفضل تكنولوجيا.





وذكرت الوزيرة ، أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2019، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017- 2018.





وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات التعليم الأساسي والزراعة، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والالتزام المستمر تجاه الشعب المصري".





وأوضحت أن برامج الوكالة الأمريكية ستعمل على توفير فرص التعليم المميز للطلاب المصريين، وتدعم برامج المعلمين خاصة في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن اتفاقية الزراعة ستعمل على دعم المزارعين في الصعيد والدلتا وربطهم بالأسواق الدولية.





وذكرت أن إجمالي الاتفاقيات التي وقعتها مصر وأمريكا خلال الشهر الماضي والحالي بلغت 75 مليون دولار نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت 6 اتفاقيات في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم العالي والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم الأساسي والزراعة.



