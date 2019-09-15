حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بمصر الجديدة



وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات من ضبط عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة،وذلك من خلال كمين أعد لضبطه بذات الدائرة،وتم ضبطة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.



أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطلين 4 أيام، على ذمة التحقيق لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وضبطها قبل توزيعها على عملائهم.وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط عاطلين من العناصر الإجرامية فى ترويج المخدرات لأحدهما صحيفة جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (160 لاصق مخدر لعقار سابكسون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض بيعها على عملائهما، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهم الاجرامي والهواتف بغرض التواصل مع عملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيقات.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحقيق نتائج كبيرة خلال 24 ساعة وتم ضبط كلا من: بسمة. أ 39 سنةربة منزل، ورامى.م 37 سنة، عاطل، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.وكان ذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما 675 جرام لمخدر الهيروين، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى، وبسؤالهم إعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الترويج، والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع.المدعو محمد. أ. ع – سن 32 – عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات".المتهمة دعاء.ع ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالحيزة، وذلك حال تواجدها بدائر قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتها (145 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى)، وبمواجهتها إعترفت بحيازة المخدر المضبوط بقصد الإتجار والترويج، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الغير مشروعة.المدعو عابدين. ص. – سن 23 – عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتى "مخدرات".تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.وتمكنت الاجهزة الأمنية من القبض على عاطل، لإتجاره بالمواد المخدرة، وبحوزته "كيلو حشيش".