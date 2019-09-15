إعلامية كويتية تكشف التكلفة النهائية لحفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. فكم بلغت؟! (فيديو)

انتقدت الإعلامية والممثلة الكويتية مي العيدان حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة الشابة هنا الزاهد، والذي أقيم قبل أيام، موضحة أن تكلفته بلغت مليون جنيه، مؤكدة أن هنا تستحق ذلك لكن حذرت من أن تنتهي الزيجة كسابق زيجتي فهمي التي آلت للطلاق، ساخرة أن الأخير يرى نفسه شهريار.

ونشرت صفحة برنامج "عرب وود" عبر موقع الصور انستجرام، صورة للفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، داخل إحدى صالات المطار بصحبة طفل كان يلتقط صورة تذكارية معهما أول أمس خلال قضائهما رحلة شهر العسل.

وتعد الصورة هي الظهور الأول لكل من أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد حفل زفافهما الأسطوري الذي أُقيم قبل يومين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر.

واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.

أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الإطلالات التي تظهر بها.

وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).