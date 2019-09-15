وزيرة خارجية كينيا: مصر من أكثر الأماكن المفضلة لي.. واتطلع للقاء السيسي



وأشارت "جوما"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنها تناولت بالبحث مع وزير الخارجية المصري آليات العمل على تطوير وتحسين العلاقات بين البلدين، وأخذها إلى مستوى آخر وذلك من خلال التعاون في كثير من قضايا الاهتمام المشترك.



وأضافت وزيرة الخارجية الكينية، أن هناك تعاون بين وزارتي خارجية البلدين لتقوية العلاقات الثنائية بينهما، وتحقيق الأمن والسلم الدولي، وتحقيق تطلعات التنمية للبلدين.



ووجهت التحية إلى وزير الخارجية المصري لعمله وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدة أن صداقة مصر والتي تحظى بها كينيا ستدعمهم في العديد من القضايا.



ونوهت بأنهم تناولت مع نظيرها المصري ضرورة العمل على تعزيز أجندة الشراكة الأفريقية لإقرار السلم والأمن الدوليين في القارة الأفريقية، معربة عن تطلعها للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنهم سيعملون على تشجيع الشعب الكيني على زيارة مصر.



هذا وقد بمقر وزارة الخارجية المصرية، الوزير سامح شكري وزير الخارجية نظيرته وزيرة الخارجية الكينية، وأجرى الوزيران مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء مباحثاتهم الثنائية.



هذا وتحظى العلاقات المصرية الأفريقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسن كبير، حيث حرص الرئيس السيسي على زيارة أغلب الدول الأفريقية، ومن ضمنها دول لم يزورها رئيس مصري منذ سنوات، أو لم يزورها رئيس مصري من الأساس.



وعادت مصر إلى الحضن الأفريقي بفض سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ترأست مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وهو ما يعد إنجاز كبير لمصر والدبلوماسية الخارجية.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما مرت به السودان مؤخرًا من أحداث لم يؤثر على استمرار مفاوضات سد النهضة بشأن طريقة ملىء السد.



قالت مونيكا جوما وزيرة خارجية كينينا، إن مصر من أكثر الأماكن المفضلة لها وتسعد بزيارتها، موجه تحيات الرئيس الكيني والشعب الكيني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها سلمت رسالة من الرئيس الكيني إلى الرئيس المصري بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي من خلال سامح شكري وزير الخارجية المصري.