"أورنچ مصر" تختتم النسخة التاسعة من مسابقة اورنچ للمشروعات الناشئة
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:59 م
Advertisements
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
في ضوء مسئوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، أعلنت اورنچ مصر عن نتائج النسخة التاسعة من المسابقة المحلية "اورنچ للمشروعات الناشئة 2019" في الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في مقر الشركة بالقرية الذكية بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر وقيادات الشركة.
وتقدّم إلي المسابقة المحلية التي أطلقتها اورنچ مصر في مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو 55 من المشاريع الناشئة ، بعد أن تم عرضهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال ريادة الاعمال وفي نهاية المسابقة تم اختيار ثلاث فرق من بين 10 فرق وهم:
فريق Plastale الذي يعمل علي اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لمنتج مفيد صديق للبيئة مثل تصنيع الواح من البلاستيك المضغوط تستخدم لتسقيف البيوت في المناطق المحرومة والنائية.
فريق Tajdeed الذي يقدم حلول ذكية عن طريق تصنيع روبوت تنظيف للخلايا الشمسية الذي يعمل بشكل منتظم و دقيق للإبقاء والحفاظ على جودة و كفاءة الألواح الشمسية لأطول وقت ممكن .
أما الفريق الثالث هو DUCO الذي يعمل علي تجميل المباني والميادين والمناطق العشوائية باستخدام الرسومات علي الجدران مع الحفاظ علي الشكل الجمالي. كما يساهم المشروع في خلق فرص العمل للحرفين والفنانين في عدة مجالات.
وحصلت الفرق الثلاثة على جوائز مادية والدعم اللازم المتمثل في متابعة المشاريع مقدمة من اورنچ مصر، فضلاً عن منحهم فرصة التأهل للتصفيات النهائية الدولية في كيب تاون بجنوب أفريقيا للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ 25 ألف يورو للمركز الاول أو 15 ألف يورو للمركز الثاني أو 10 آلاف يورو للمركز الثالث.
وقام المهندس ياسر شاكر بالإعلان عن الفرق الفائزة وقام بتقديم الجوائز المقدمة من الشركة تقديراً وتشجيعاً لهم.
كما أشادت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر بالمجهود الذي بذلته جميع الفرق المشاركة وأوضحت أنهم جميعا فائزين بما أثبتوه من المثابرة والقدرة علي الإبداع والابتكار وحثتهم علي الاستمرار في التفوق لتحقيق احلامهم.
وكانت اورنچ قد أعلنت عن مسابقة "اورنچ للمشروعات الناشئة 2019" القائمة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستهدفة رواد الاعمال من الشباب والشركات الناشئة الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً علي أن يكون المشروع فكرة أو نموذج مبدئي أو عمل تجاري قائم منذ 3 سنوات على الاكثر.
واعتمدت فكرة المسابقة علي الابتكار الذي يساهم في دعم التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحوّل الرقمي.
تأتي هذه الجائزة تماشياً مع استراتيجية اورنچ مصر “Essentials 2020” وخطتها للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف للاستفادة من مواهب أفراد المجتمع المحلي والاستثمار بها، وبالأخص الرياديين الذين تحرص على دعمهم من خلال توفيرها للبرامج التدريبية والخبرات المهنية التي تساعد في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.
Advertisements
- "أورنچ مصر" تعلن الفائزين في تحدي كأس اورنچ للشركات الناشئة
- اورنچ مصر تعلن عن الفائزين بكأس “Orange Startup Cup”
- "أورانج": تواجدنا داخل مصر يقود عمليات نمو الشركة في الشرق الأوسط
- بحضور وزير الأتصالات.. "أورنج مصر" تفتح فرع جديد للشركة بالقرية الذكية
- تعيين ياسر شاكر رئيسا تنفيذيا لشركة اورنچ مصر
- اورنچ ترعى "Orange Startup Cup 2018" بالتعاون مع جريفنووركس
- "اورنچ مصر" ترعى مسابقة ايناكتس المحلية للعام الحادي عشر على التوالي
- اورنچ مصر تختتم النسخة الثامنة من مسابقة "اورنچ للمشروعات الناشئة 2018"
- لأول مرة.. "أورنچ مصر" توفر الإنترنت فائق السرعة والقنوات التلفزيونية عالية الوضوح
- انطلاق الدورة السادسة عشر لكأس اورنچ للشركات "Orange Business Cup 2019" لكرة القدم