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"وزير شئون الشرق الأوسط": المملكة المتحدة شريك مصر في رحلة الإصلاح الاقتصادي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:00 م
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وزير شئون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة شريك مصر في رحلة الإصلاح الاقتصادي
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أحمد الشيخ
 
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 خلال زيارته لمصر لمناقشة سبل التعاون المشترك قال اندرو موريسون وقال "ان المملكة المتحدة شريك قوي لمصر في رحلتها نحو الإصلاح الاقتصادي، متطلعًا لإجراء اللقاء مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار وتحقيق تقدم ملموس في شراكتنا الاقتصادية المتنامية".

 وكان أندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وصل إلى مصر اليوم لمناقشة تعزيز الروابط بين الدولتين،

ويلتقي الوزير البريطاني خلال الزيارة بمعالي وزيرة الاستثمار، د. سحر نصر، وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية، كما سيقابلموريسون البابا تواضروس الثاني.

كما عقب السفير البريطاني، السير جيفري آدامز قائلاً: "تعد المملكة المتحدة من أهم شركاء مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها التجارة بطبيعة الحال. إن زيارة د. موريسون تلقي الضوء على خطة المملكة المتحدة أن تظل في مقدمة الدول التي تدعم التنمية في مصر."
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