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عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:41 م
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عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل
خادم الحرمين
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الفجر السعودي
 
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمره الكريم بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين. 

ويأتي ذلك امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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