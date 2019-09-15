تعرف على أبرز أخبار الدوري السعودي أخر 24 ساعة

شهد الدوري السعودي العديد من الأخبار التي حدثت في السعودية سواء من خلال نتائج المباريات أو من خلال الأخبار الخارجة عن المستطيل الأخضر ويعتبر الدوري السعودي هو الدوري العربي الأقوى على الإطلاق.





يقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز أخبار الدوري السعودي خلال ال24 ساعة الماضية وهي فقرة يقدمها الموقع الرسمي للدوري السعودي صباح كل يوم وإليكم أبرز الأخبار :





- تعادل الهلال السعودي مع الفيحاء في الدوري السعودي :





تعادل فريقا الهلال السعودي والفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





تقدم نواف العابد لفريق الهلال السعودي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك الفيحاء السعودي هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عن طريق أرسينيو مارتينيز.





وبتلك النتيجة رفع نادي الهلال السعودي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر السعودي فيما ارتفع رصيد الفيحاء السعودي لـ 5 نقاط في المركز الرابع.





- الوحدة السعودي يتقاسم نقاط المباراة مع أبها :





حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء أبها مع ضيفه الرائد السعودي والتي جرت بينهما أمس السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقد تقدم فريق الرائد السعودي أولاً عن طريق جلال الداودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 من عمر اللقاء قبل أن يدرك أبها التعادل سريعاً في الدقيقة 26 عن طريق أمين العطوشي.





ورفع أبها رصيده لـ 4 نقاط في المركز السابع، فيما حصد الرائد أول نقطة له هذا الموسم في المركز الرابع عشر.





- الوحدة السعودي يتسبب في إقالة مدرب الأهلي السعودي :





قاد المحترف المالي يوسف نياكاتي فريقه الوحدة السعودي للفوز على مضيفه الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما بالأمس في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسجل نياكاتي ثنائية الضيوف في الدقيقتين 8 و45 من عمر اللقاء، وقد أضاع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ضربة جزاء عند الدقيقة 66 وهي ركلة الجزاء الأولى التي يضيعها المهاجم في تاريخه ، قبل أن يقلص الفارق بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي انتهى به اللقاء.





وحصد الوحدة السعودي أول 3 نقاط له هذا الموسم في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الأهلي السعودي عند 4 نقاط في المركز الثامن.





وتسبب هذا الفوز في إقالة المدير الفني للفريق برانكو واقتراب تعيين المدير الفني السويسري كريستيان جروس كمدير فني للفريق.





- النصر السعودي يستعد للسد القطري في دوري أبطال آسيا :





يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة فريق السد القطري في إطار مبارايات العودة لبطولة دوري أبطال آسيا وستقام المباراة غدًا الإثنين ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.





والتقى المدير الفني روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات والتي شهدت اكتفاء اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الشباب بتمارين لياقية.





وأجرى المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.





ومن المقرر أن تغادر بعثة النصر السعودي إلى الدوحة اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة.





- الهلال السعودي يستعد للغريمه الاتحاد السعودي :





يمارس نادي الهلال السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتحاد السعودي الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.





وقرر الجهاز الفني لنادي الهلال خوض مرانٍ مغلق اليوم إستعدادًا لتلك المباراة القوية .





وكان الهلال تعادل أمام ضيفه الفيحاء السعودي 1-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





هذا هو ملخص أخبار الدوري السعودي للمحترفين خلال ال24 ساعة الماضية.



