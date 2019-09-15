بيراميدز يهدد حلم الأهلي في ضم "كهربا"

تدخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع محمود كهربا صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الأهلي.

واشترط بيراميدز على كهربا إنهاء أزمته مع الزمالك على أن يتم تقديره ماديَا بعقد كبير يناسب إمكانياته وطلباته المادية أكبر مما قد يعرضه الأهلي.

الأهلي يفرض شروطه على كهربا

طلب مسئولو نادي الأهلي من محمود كهربا لاعب الزمالك السابق المحترف ضمن صفوف أفيس البرتغالي التخلص من أزماته لضمه في يناير المقبل.

وتمسك الأهلي بضرورة إنهاء محمود كهربا لخلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية بدلًا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي من أجل ضمه للقلعة الحمراء.

واشترط الأهلي على كهربا أن يكون في كامل تركيزه خلال مشواره الاحترافي مع أفيس البرتغالي والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد معه في يناير.

كما تضمنت شروط الأهلي على كهربا أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق هو من سيحدد مصير الصفقة رغم أن إدارة النادي تزكي اللاعب لدى المدرب الجديد بعد أن سجل كهربا هدفًا خلال خسارة فريقه في الدوري البرتغالي بنتيجة 3-1.

كان كهربا قد دخل في أزمة عنيفة مع إدارة نادي الزمالك من أجل الرحيل وقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل من خلالها على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع أفيس.

كان كهربا قد ألمح لاقترابه من الإنتقال للنادي الأهلي في رسالة لجماهير الفريق: "أحب جماهير الأهلي كثيرًا، وهم دائمًا يساندونني رغم أنني لم ألعب بقميص الأهلي أو أسجل أهدافًا معه.. أشكر جماهير الأهلي علي الدعم والمساندة الدائم وأقول لهم "الخير جاي" "، مؤكدًا أنه وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع أفيس البرتغالي للرحيل في أي وقت، وذلك يشير لاقتراب انتقاله للقلعة الحمراء".

ولعب محمود عبد المنعم كهربا مساء السبت مع فريقه أفيس ضد جيماريش بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة القوية التي جمعت بين الطرفين في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي الممتاز.

وكان محمود كهربا قد جلس في بداية المباراة على دكة البدلاء حتى قرر مدرب أفيس الاستعانة بخدماته عند الدقيقة 75 بدلاً من والينتون جونيور ولكن النجم المصري لم يقدم جديد أو إضافة خاصةً أنه نزل وفريقها وقتها كان خاسراً بثلاثية.

ويحتل فريق أفيس حالياً المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 3 نقاط فقط حيث فاز مباراة وخسر 4 مباريات وسجل نجومه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفاً.