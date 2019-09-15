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'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات 'الأوقاف' لإدارة مبناها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:59 م
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'الصحفيين' توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات 'الأوقاف' لإدارة مبناها
جانب من التوقيع
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ميسون أبو الحسن
 
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وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.

وقال الدكتور ضياء رشوان، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قاد التفاوض بين النقابة وإحدى الشركات التابعة للوزارة، للوصول إلى اتفاق لتعاون مشترك يُرضي الطرفين، ويقدم خدمات تليق بنقابة الصحفيين.

وأضاف أن النقابة مرت الفترة الأخيرة بظروف ليست جيدة، فيما يتعلق يمرافقها الداخلية، ووعد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بخدمات جديدة تليق بهم وبالنقابة.

ووجه "رشوان" الشكر لوزارة الأوقاف مع شركاتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن العقود بين النقابة والوزارة جاءت محددة، تتضمن التزامات وحقوق كل طرف.

وأعلن النقيب عن استلام الشركة للنقابة، بدءًا من اليوم بشكل كامل، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هم رقباء على أداء الشركة بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.

وتابع: "سترون خدمة جديدة، وتأمين يليق بكم، وبمبنى عريق كبير، وأرحب بمندوبي الوزارة، وأعدكم بخدمة جديدة ومتميزة، وفي فترة قصيرة سنلحظ تغيير".
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