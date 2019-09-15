جوالة "هندسة حلوان" تدعو الطلاب للانضمام إليها

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دعا عدد من الطلبة بكلية الهندسة بجامعة حلوان تابعين لعشيرة الجوالة بالحرم الجامعي، الطلاب الجدد للانضمام للإنشطة الطلابية والتمتع بالنشاطات المختلفة والتمتع بالاشتراك بنادي حارس للكشافة البحرية بالدقي والتمتع برياضة التجديد وغيرها من الرياضات الكشفية البحرية.



وكشف القائمون على نشاط الجوالة بالكلية أن أنشطتها تساعد على تنمية مهارة التعلم بين الطلاب واستماع الآخرين وتساعد على نشر روح العمل الجماعى واكتساب العديد من المهارات وبناء النفس.



جدير بالذكر أنه على الطلاب الجدد الراغبين بالانضمام لنشاط الجوالة ملء استمارة التقدم.



وفي سياق آخر أعلنت جامعة حلوان عن الانتهاء من استعدادتها الأخيرة للعام الدراسي الجديد، وقام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة ميدانية داخل الحرم الجامعي لمتابعة الاستعدادت الأخيرة بالكليات والمباني قبل استقبالها للطلبة.



وكشف نجم عن انتهاء العمداء من وضع جدوال المحاضرات وتجهيز القاعات والدروس الخاصة وتوفير كافة الخدمات للطلاب الدراسية.



كما أكد نجم، أن أعمال النظافة مستمرة بالحرم الجامعي، وتطوير المدرجات، مع التنبيه الشديد على عمداء الكليات، مشيرا إلى استقبال الطلاب الجدد في أول يوم دراسة، مع زخم كبير من الأنشطة الطلابية على مدار العام.



وتستعد المدينة الجامعية لتوفير جميع الخدمات المتكاملة لحرص علي تحقيق الخدمة الكاملة للطلاب بالمدينة الجامعية.



وتشهد جامعة حلوان العديد من الأنشطة المختلفة التي تقدم للطالب من اجل تعدد الثقافة وتكون قادرة علي تحقيق أكبر قدر كافي للطلاب من خلال المهارات المتعددة والمختلفة وتقوم أيضًا بتنظيم حفلات تكون للتوعيه والترفيه ويشارك فيها عدد كبير من الكليات المختلفة عن طريق الجوالات من أجل مساعدة الطالب علي قضاء عام دراسي متنوع.



وتقوم أيضًا الجامعة علي تقدم الخدمات للطالب وتقديم الدعم الكامل لها من خلال الإرشادات والندوات للتوعية وتكون جامعة حلوان حريصة علي تقديم الأنشطة للطالب لكي يكون قادر علي مواجهة الضغوطات المختلفة من خلال ندوات التوعية هذا ويكون الطالب في عام دراسي جيد



وتقوم الجامعة علي تعليقات الإرشادات العامة والمتنوعة لمعرفة بعض الأنشطة للطالب خلال العام الدراسي قبل بدء وتقوم الأن علي تنفيذه.

