أخرهم نادين نسيب.. فنانون أعلنوا انفصالهم في 2019

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شهد عام 2019 انفصال عدد كبير من أهل الوسط الفني، حيث أعلن عدد من الفنانين ارتباطهم وبعد شهور قليلة عادوا ليعلنوا انفصالهم ومنهم من أعلن الأسباب فيما فضل البعض الأخر الصمت وكانت اخرهم الفنانة اللبنانية نادين نسيب.



من خلال هذا التقرير يكشف "الفجر الفني" أبرز حالات انفصال الوسط الفني التي وقعت العام الحالي.





الفنانة نادين نسيب وزوجها هادي الأسمر

أعلنت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني، هادي الأسمر، بشكل رسمي.



وقالت "نادين" عبر حسابها الخاص على موقع التدوين المصغر "تويتر" " إن ‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".





وعلقت المطربة التونسية لطيفة قائلة: "ربنا يكتب لكم الخير ويخليلكم أولادكم حبيبتي، والصداقة أهم من الزواج وأبقى أحيانًا".



ويذكر أنا "نادين" قد اتخدت قرار الأنفصال قبل حوالي عام، واتفقت مع "الأسمر" على الانفصال، ولكنهما تأخرو في الانفصال حفاظًا على ولديهما "هيفين" و"جيوفاني".



ورغم الانفصال، بقيت"نادين" في نفس المنزل مع "الأسمر" وولديها، وهي الآن تنتظر نهاية معاملات الطلاق للانتقال إلى منزلها الخاص مع هيفين وجيوفاني.





محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

انفصل المطرب الشاب محمد الشرنوبي عن مديرة أعماله سارة الطباخ، والتي كانت تتولي إنتاج أول ألبوماته الغنائية وإدارة أعماله، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهم، وكان سبب الانفصال هو عدم موافقة والده على تلك العلاقة، بسبب فارق السن بينمهما والذي وصل لـ15 عامًا.





هنا شيحا وأحمد فلوكس

تزوجت الفنانة هنا شيحا من النجم أحمد فلوكس، ولكن لم يستمر الزواج طويلا لتعلن "هنا" انفصالهما بعد 9 أشهر فقط، والتي أوضحت أن سبب الانفصال هو اختلاف في وجهات النظر، إلا أن علاقتهما طيبة وتجمعهم حالة صداقة حتى الآن.





مروة ناجي والدكتور أحمد مجاهد

تزوجت المطربة مروة ناجي من الدكتور أحمد مجاهد ولكنهما انفصلا بعد حوالى 10 سنوات من الزواج، حيث كتبت "مروة " عبر "تويتر": "سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف، ولكن كما في الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق إيضا من الإشهار بعد مرور 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمي، وذلك لإعلام الجميع بأنه اكتمل النصيب إلى ذلك.. الحمد لله علي كل شي".



أحمد سعد وسمية الخشاب

أعلن أحمد سعد في شهر مارس الماضي انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد زواجهما في عام 2017، حيث نشر "سعد"، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، صورة له مع أبنائه، وعلق عليها، قائلًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق.. وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".





ساندي وحازم كتانة

فاجأت ساندي جمهورها بإعلان طلاقها من زوجها حازم كتانة من خلال إطلالتها في برنامج "قطعوا الرجالة"، إلا أن علاقتهما طيبة حتى الآن.



