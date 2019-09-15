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تقارير حكومية تؤكد تورط حزب الله اللبناني في تسليح ميليشيا الحوثي ياليمن

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:30 م
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تقارير حكومية تؤكد تورط حزب الله اللبناني في تسليح ميليشيا الحوثي ياليمن
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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كشفت تقارير صادرة عن الحكومة اليمنية الشرعية، عن تورط ميليشيا حزب الله اللبناني، بتسليح مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالتنسيق مع إيران الداعم الرئيسي للطرفين.

وبحسب التقارير الحكومية، فإن الصواريخ وطائرات الدرون التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإنقلابية لم تكن موجودة في الترسانة العسكرية لوزارة الدفاع، والتي سطت عليها الميليشيات عقب إجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، مشيرة إلى أن دعم حزب الله للميليشيات هو في الأصل دعم إيراني ولكن بشكل غير مباشر.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، إن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل مليشيا الانقلاب ماديا وعسكريا والإعداد المتقدم لاستمرار الحرب، مؤكداً أنهم يطورون محركات صواريخ تستهدف أماكن بعيدة، موضحاً أن ممارسات الحوثيين انعكست سلبا على الجانبين الإغاثي والإنساني.

قال "خلال المرحلة السابقة امتلك الحوثيون أسلحة إيرانية دخلت البلاد عن طريق ميناء الحديدة أو الموانئ والمناطق التي يسيطرون عليها"، مؤكداً أن تلك المليشيا الانقلابية جماعة متمردة ولا تمتلك أي شرعية وكل ما تقوم به سلوك عصابات قبل أن يكون سلوك سلطات.

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