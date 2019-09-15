خدمة مياه الشرب والصرف الصحي تدخل 22 مدرسة بسوهاج

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قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 22 مدرسة بقيمة تبلغ 3.7 مليون جنيه وذلك فى اطار الاستعداد للعام الدراسى 2019-2020.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدرسة شندويل البلد بالمراغة ومدرستى جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بجرجا ومدرستى عزبة نظيف بالسمطا والزبايبة تعليم اساسى بالبلينا ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بساقلتة ومدرسة القرامطة شرق الابتدائية بسوهاج ومدرسة الحاج احمد حسين اسماعيل تعليم اساسى ومدرستى ال كنعر وساحل طهطا الابتدائية بطهطا ومدرستى نجع قيزان وعبد الحميد الاحمر بدار السلام هذا بالاضافة الى معهد الفتيات الثانوى الازهرى بمدينة ناصر ومعهد الامام مالك النموذجى بجرجا ومعهد فتيات الغنيمية الازهرى بالبلينا، كما تم توصيل خدمة الصرف الصحى لمدارس ساحل طهطا وبنت النيل والمصرية اليابانية بطهطا.



واكد رئيس مياه سوهاج انه يتم حاليًا رفع عينات مياه من جميع المدارس بمحافظة سوهاج للاطمئنات على جودة المياه بالمدارس وكذلك تطهير الخزانات التى تعمل مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.



وعلى صعيد آخر قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج أنه فى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدارسى الجديد تم دخول 42 مدرسة للخدمة بتكلفة مالية بلغت 552 مليون جنيه على مستوى محافظة سوهاج.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج أنه تم إجراء أعمال صيانة وتطوير لكافة المدارس حيث تم تغيير المقاعد التالفة وتغيير زجاج الشبابيك وترميم الأسوار الخارجية كما تم الإنتهاء من طباعة الكتب الدراسية لكافة المناهج الدراسية.



وانطلقت العملية التعليمية في 1002مدرسة بسوهاج للصف الاول والثانى الابتدائى ورياض الأطفال وتم تسليم الأطفال والتلاميذ أعلام مصر لبث روح الطمئنينة في نفوسهم وغرث قيم الإنتماء وحب الوطن.



ومن جانبها نظمت مديرية أمن سوهاج منافذ لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار تناسب إحتياجات المواطنين علي مستوى المحافظة ضمن مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.