"انتحار معلن" تختتم عروضها في القاهرة بحضور سفير تونس

اختتمت أمس مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف ، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ، و المخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان ، و لفيف من الإعلاميين و كبار الفنانين من الدول العربية و الاجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، و عرض مسرحية "انتحار معلن" اول انتاج للمشروع.

ومن جانبه أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته، بردود الافعال التي وصلته عن عرض "انتحار معلن"، والرابطة، حيث أكد أنه بمجرد الاعلان عن تدشين الرابطة بدأ يكون هناك طلبات الانضمام الي هذا الكيان ، الذي يعد اول مشروع انتاج عربي مشترك في المسرح ، بين مصر و السعودية و تونس، و قال "الغرباوي" إن حضور معالي السفير نجيب المنيف لمشاهدة العرض هو بمثابة تكريم لكل فريق العمل.