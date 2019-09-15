خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطعة سلاح بحوزة 192 متهمًا

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 210 قطعة سلاح نارى بحوزة 192 متهمًا وذلك على النحو التالى: "26 بندقية آلية،1 بندقية رصاص، 40 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 125 فرد محلى، 27 خزينة متنوعة، 783 طلقة مختلفة الأعيرة، 320 قطعة سلاح أبيض".



أما في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85270 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى: "370 حكم جناية، 24239 حكم حبس جزئى، 4457 حكم حبس مستأنف، 44598 حكم غرامة، 11606 حكم مخالفة".



وأيضَا في مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 329 قضية مخدرات بحوزة 343 متهمًا، ضُبط خلالها الآتى"كمية من مخدر البانجو وزنت 46،580 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3،165 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 1،100 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 755 جرامًا، كمية من مخدر الأيس وزنت 20 جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2،425 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 1،160 كيلو جرام، عدد 9175 قرصًا مخدرًا"



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهمًا، ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.



وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 66 متهمًا.



كما تم ضبط 23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وذلك فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 493 دراجة نارية مخالفة.



فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة 20 دراجة نارية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة: ضبط 28641 مخالفة مرورية3414 قضية مرافق.



فى مجال فحص السائقين: فحص 156 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 17 منهمًا.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (34) قضية مصنفات متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

