بعد حريق أرامكو السعودية .. تراجع جماعي ببورصات الخليج خلال تعاملات اليوم ..ومؤشر تاسي يهبط 1.42%





تراجعت مؤشرات البورصات الخليجية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد؛ بعد الحادثة الأخيرة لمعلمين تابعين لشركة أرامكو السعودية وخوفاً من توتر الأجواء الجيوسياسية بعد هذا الحادث الإرهابي وتصدرت بورصة السعودية التراجعات.





سجل مؤشر بورصة السعودية تراجعاً بنسبة تقارب 1.42 بالمائة مع هبوط أسهم كبرى وفي صدارتها سهم "سابك" 3.2 بالمائة الراجحي بنسبة 1.1 بالمائة.





وهبط مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بنسبة 0.71 بالمائة مع تراجع سهم السوق 2.33 بالمائة وسهم إعمار العقارية 1.2 بالمائة والعربية للطيران 0.82 بالمائة؛ والإمارات دبي الوطني 0.75 بالمائة وهو من الأسهم الأكبر كوزن نسبي بالمؤشر العام.





وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي في تلك الأثناء بنسبة تصل إلى 0.38 بالمائة مع تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 1.8بالمائة، وسهم أبوظبي الأول بنسبة 0.53 بالمائة، وسهم دانة غاز 0.52 بالمائة على الترتيب.





وانخفضت مؤشرات البورصة الكويتية بشك جماعي وهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.63 بالمائة مع هبوط أسهم قيادية في مقدمتها سهم أجيليتي، وسهم بيتك، ووطني.





وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.38 بالمائة مع انخفاض أسهم الإسلامية القابضة وقطر الأول و"الوطني" وصناعات قطر بنسب تتراوح ما بين 2.5 إلى 0.6 بالمائة.





وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 1.05 بالمائة مع هبوط أسهم بنوك الأهلي المتحد والبحرين الوطني.





وتراجع مؤشر بورصة مسقط طفيفا بنسبة 0.01 بالمائة خاسرا 0.51 نقطة تزامنا مع انخفاض سهم مسقط للتمويل 2.9 بلمائة، والمدينة للتكافل 2.44 بالمائة، وبنك نزوي 1.08 بالمائة.









من جانبه ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس السبت، عن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافها بطائرات بدون طيار.





وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن التحقيقات لا زالت جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو لتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.



