من كواليس The Voice.. ميس حمدان في أحدث ظهور مع راغب علامة



ميس حمدان تتعرض للهجوم بسبب حماقي

قامت الفنانة ميس حمدان مؤخرا بنشر مقطع فيديو لها وهى تقوم بغناء اغنية محمد حماقى "وافتكرت"،إلا أن مقطع الفيديو لاقى من متابعيها هجوماً حاداً،وذلك فور سماعهم الأغنية بصوتها، وعلقواقائلين: "كرهتينا في الأغنية"،"مين قالك تغني أساساً"،"إنتي ممثلة وبس يا ميس ركزي فى شغلك"،"صوتك وحش والله"،"كرهتيني فى الأغنية اللي بحبها"، "والله صورتك معقول بس ركزي فى التمثيل أحسن"،"بصي أنا بحبك يا ميس بس والله مش لايق عليكي الغنا".



يُشار أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض فى العام الماضى.



والمسلسل يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم الأردنيين، منهم عبير عيسى، محمد العبادى، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالى، علا مضاعين، عبد الكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر، منيا وسام البريحى، ماجد الزواهرة، رفعت النجار، منذر مصطفى، رناد ثلجى، زيد مصطفى، عمر حلمى، رسمية عبده، هشام هنيدى، داوود جلاجل، عبد الكريم القواسمى وآخرين.



راغب يؤجل ألبومه بسبب ذا فويس

قرر راغب تأجيل تسجيل بعض أغانى الألبوم الجديد، وذلك من أجل التركيز على برنامج "ذا فويس" بجانب إحيائه بعض الحفلات الخارجية، حيث قدم العديد من الحفلات فى أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس.



والألبوم يضم ثلاث أغانى باللهجة المصرية، وسيتم طرحه نهاية العام الحالى.



يشار إلى أن راغب علامة طرح مؤخراً أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية.



موعد اعتزال راغب علامة الغناء

صرح المطرب اللبناني راغب علامة خلال استضافته ببرنامج "عرب وود"، المعروض على قناة روتانا.



عن الموعد الذي سيقرر فيه اعتزال الغناء بشكل نهائي حيث صرح: "إنه سيقرر الاعتزال عندما يجد نفسه لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا أو يضيف للغناء أعمال تنال إعجاب جمهوره،أو عندما أجد أن صوتي لا يخدمني، وقتها على الفور سأعتزل الغناء نهائيا وأحافظ على تاريخي طول مشواري الفني".



لمحات من حياة راغب علامة

ولد ببلدة الغبيري جنوب بيروت عام 1962 لعائلة من الطائفة الشيعية بلبنان، والحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة ، كان هناك قاضى شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والد راغب عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به،وصار يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي العظيم،كان والده يجيد العزف على آلة العود كهواية، وكان راغب طفل يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه ،ولفت أنظار أساتذته بصوته الجميل فكان يقوم بإحياء الحفلات المدرسية ،ودخل مع فريق الغناء بالمدرسة بمنافسات مع المدارس الأخرى ودائما كان يتفوق ، ودفع ذلك أساتذة الموسيقين والمتخصصين بنصيحته بضرورة صقل موهبته ، تقدم وهو فى الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية "بث مباشر".



ولفت الأنظار نحو صوته ورغم هذا قرر عدم الاعتماد على موهبته فقط بل التحق بالمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج وذلك بعد تخرجه من المعهد.

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت في الصورة وهى برفقة الفنان راغب علامة، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.