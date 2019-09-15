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صحيفة إسبانية تهاجم مدافعي ريال مدريد: "إلى متى سيكون كورتوا هو المنقذ؟"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:22 م
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صحيفة إسبانية تهاجم مدافعي ريال مدريد: إلى متى سيكون كورتوا هو المنقذ؟
كورتوا
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اليمن العربي
 
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أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد مستواه المميز أمام ليفانتي ومساهمته في الفوز بنتيجة 3-2 بالدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "كورتوا يكسب بالفعل نقاط لريال مدريد ، فالحارس الذي عرف بأنه مدريديستا منذ الصغر والذي كان سابقا حارسا يحافظ على نظافة شباكه ويكسب لفريقه النقاط ،  في أول موسم له مع الفريق كان العملاق البلجيكي بعيدًا عن مستواه و لم يحافظ على نظافة شباكه كثيراً . عانى الحارس من سوء الفريق مع لوبيتيغي ومع سولاري وحتى مع زيدان".

وتابعت: "المشكلة ليست في حارس المرمى. الفريق يهاجم لكنه لا يدافع بالشكل المطلوب ، وهذا ما جعل كورتوا لا يقدم مستواه المميز، بلأمس وللمرة الثانية هذا الموسم ظهر كورتوا لإنقاذ فريقه".

وأضافت: "لقد فعل ذلك بالفعل ضد سيلتا فيجو بعد أن تصدي لرأسية مهاجم سيلتا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 1-0 وعندما كان الفريق يلعب بـ10 لاعبين فقط، ضد ليفانتي بدا أنه لن يكون من الضروري أن يتدخل  البلجيكي و ينقذ فريقه مرة أخرى".

وواصلت: "3-0 مع نهاية الشوط الأول ومستوى عالٍ من اللعب أظهره الفريق، لم يكن أحد يتوقع أن يعاني الفريق و مع أول هجمة على المرمى تمكن بمايورال من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفانتي".

واختتمت: ومع كل كرة تدخل إلى منطقة الجزاء كان الجميع يشعر بالخطر خاصة بعد مغادرة كاسيميرو و سيرخيو راموس، و بذلك اتى الهدف الثاني وفي الدقيقة 92 كاد ليفانتي أن يتعادل لولا تصدي كورتوا الحاسم".

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