صحيفة إسبانية تهاجم مدافعي ريال مدريد: "إلى متى سيكون كورتوا هو المنقذ؟"

أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد مستواه المميز أمام ليفانتي ومساهمته في الفوز بنتيجة 3-2 بالدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "كورتوا يكسب بالفعل نقاط لريال مدريد ، فالحارس الذي عرف بأنه مدريديستا منذ الصغر والذي كان سابقا حارسا يحافظ على نظافة شباكه ويكسب لفريقه النقاط ، في أول موسم له مع الفريق كان العملاق البلجيكي بعيدًا عن مستواه و لم يحافظ على نظافة شباكه كثيراً . عانى الحارس من سوء الفريق مع لوبيتيغي ومع سولاري وحتى مع زيدان".





وتابعت: "المشكلة ليست في حارس المرمى. الفريق يهاجم لكنه لا يدافع بالشكل المطلوب ، وهذا ما جعل كورتوا لا يقدم مستواه المميز، بلأمس وللمرة الثانية هذا الموسم ظهر كورتوا لإنقاذ فريقه".





وأضافت: "لقد فعل ذلك بالفعل ضد سيلتا فيجو بعد أن تصدي لرأسية مهاجم سيلتا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 1-0 وعندما كان الفريق يلعب بـ10 لاعبين فقط، ضد ليفانتي بدا أنه لن يكون من الضروري أن يتدخل البلجيكي و ينقذ فريقه مرة أخرى".





وواصلت: "3-0 مع نهاية الشوط الأول ومستوى عالٍ من اللعب أظهره الفريق، لم يكن أحد يتوقع أن يعاني الفريق و مع أول هجمة على المرمى تمكن بمايورال من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفانتي".





واختتمت: ومع كل كرة تدخل إلى منطقة الجزاء كان الجميع يشعر بالخطر خاصة بعد مغادرة كاسيميرو و سيرخيو راموس، و بذلك اتى الهدف الثاني وفي الدقيقة 92 كاد ليفانتي أن يتعادل لولا تصدي كورتوا الحاسم".



