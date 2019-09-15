غدًا.. الكاتب عبداللطيف المنياوي يناقش أهم قضايا المجمع بندوة في "نادي روتارى"





يحل الكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوى، ضيفًا على الجمهور والقراء في ندوة ينظمها نادي روتارى مصر الجديدة، برئاسة هشام محسن، لك مساء غدًا الاثنين 16 سبتمبر الجاري، ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضور عدد كبير من الجمهور المهتمسن بقضايا الوطن.





ومن المقرر أن يتحدث عبد اللطيف المناوى، عن أبرز القضايا المطروحة على الساحة المصرية، مسلطا الضوء على أهم الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، على مختلف الأصعدة، من وجهات نظر مختلفة، كما يتحدث عن أبرز المستجدات على الساحة السياسية.





يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى التي تحرص عليه مؤسسات المجتمع المدنى في تنمية الوعى الثقافى والسياسي لما لە من أهمية كبيرة في بناء المجتمع وأساس منهجي في بناء الدولة.





عبد اللطيف المناوي هو صحفي وإعلامي مصري من مواليد 22 أكتوبر عام 1960. حصل عبد اللطيف على شهادة البكالوريوس من قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1981 ثم تزوّج في وقت ما بالإعلامية المصرية رولا خرسا؛ حيث حصلَ الثنائي على ثلاث أطفال.





وبدأ المناوي حياته المهنية كصحفي، ثم أصبح مديراً للتحرير ولمكتب جريدة الشرق الأوسط بالقاهرة، كما عمل محرراً في مجلة الأهرام الاقتصادية التابعة لمؤسسة الأهرام حتى تولى منصب رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري. يُعد عبد اللطيف المناوي أحد أعضاء نقابة الصحفيين منذ عام 1984، ويقوم بكتابة مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، كما لديه عدة مؤلفات من أهمها: كتاب بعنوان "الأقباط: الكنيسة أم الوطن" وكتاب آخر تحتَ عنوان "أرفعوا السقف". يتمتع عبد اللطيف المناوي بتاريخ صحفي طويل تمكن خلاله من تحقيق عددٍ من الإنجازات حيث شارك في تغطية العديد من الأحداث الهامة في مختلف الدول حول العالم.





اما عن روتارى، هي مؤسسة تابعة للروتاري تختص بتوفير منح دراسية ومهنية كما توفر دعما من المال والخبرات للمشاريع الخدمية التي تقوم بها أندية الروتاري حول العالم. أسسها في عام 1917 أرش كلومف الرئيس السادس للروتاري الدولي. وبلغت ميزانيتها في عام 2004-2005 حوالي 118 مليون دولار. وتوفر دعما سنويا لما يقرب من 1200 طالب. ومن المشاريع الهامة التي يدعمها الروتاري توفير مصل شلل الأطفال حول العالم.



