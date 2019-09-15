الخميس.. إلهام شاهين ضيفة "أنا وبنتي" على ON E (صور)

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، يوم الخميس المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث عن صداقاتها في الوسط الفني، وأعمالها الأخيرة، وذكرياتها حول بعض المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية.

برنامج "أنا وبنتي" يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

يبث اللقاء يوم الخميس المقبل، الموافق 19 سبتمبر الجاري، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

إلهام شاهين، شاركت مؤخرا في افتتاح معرض دمشق الدولي مع عدد من النجوم المصريين، وأشارت وقتها إلى أن هناك وفود شاركت في افتتاح المعرض من أكثر من 50 دولة، وكان شىء مشرف، وأنه تم تكريم عدد من الجنود السوريين المصابين خلال الافتتاح، وأحيت حفل الافتتاح المطربة عفاف راضي حفلا.

وأضافت "شاهين" أنها تشعر أن الحياة عادت لطبيعتها في دمشق، معقبة: "سوريا عادت للحياة، والدولة في حالة ازدهار"، مؤكدة أن مصر وسوريا شعب واحد ولن ينفصلا، متابعة: "هفضل أحب الشعب السوري، وأكون معاه في كل مناسباته"، وعن تعرض الفنانين لهجوم لزيارتهم سوريا عقبت أن الشعب السوري شعب حر حافظوا على بلدهم، مشيرة إلى أن الجيش العربي السوري يمثل لها الشعب السوري، ويحاربون مجموعة من المأجورين.

كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة برفقة عفاف راضي مع النجوم إلهان شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة من المطار، وعلقت عليها قائلة: "إلي سوريا معرض دمشق الدولي".

هذا وقد وقعت الحكومة السورية وجمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة، وذلك على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61، وأفادت وكالة "سانا" أن سوريا وجمهورية بيلاروس وقعتا اليوم سبع وثائق لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعلام والتعليم العالي والزراعة والصحة.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انعقدت في فندق شيراتون بالتزامن مع معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

وشملت الوثائق الموقعة مذكرة تفاهم بين "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية والمركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي"، ومذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية والمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون البيلاروسية"، لتعزيز التعاون الإذاعي والتلفزيوني وأخرى بين وزارة التعليم العالي السورية والأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية.

إضافة إلى مذكرة تفاهم بين "هيئة الاستثمار السورية والهيئة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية" لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، كما تضمنت الوثائق الموقعة البرنامج التنفيذي حول التعاون الفني والعلمي في مجال الزراعة بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية وحول التعاون في مجال الصحة الحيوانية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية إلى جانب البرتوكول التنفيذي لخارطة الطريق للاتفاقية بين وزارة الصحة السورية ووزارة الصحة البيلاروسية في مجال الإنتاج والاستجرار المتبادل للأدوية والتجهيزات والأدوات الطبية الموقعة في جنيف في الشهر الخامس لعام 2016.

وكانت اللجان الفنية التابعة للجنة والتي تمثل عددا من الوزارات والمؤسسات من الجانبين بحثت على مدى يومين مواضيع متعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات والنقل.